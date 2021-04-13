Ритейл переходит на личности

Зачем компании внедряют био-эквайринг – оплату товаров при помощи лица или отпечатка пальца Фото: Shutterstock

Российские торговые сети активно тестируют прогрессивные способы оплаты. Сегодня в ряде торговых точек уже можно рассчитаться за покупки с помощью селфи - достаточно просто улыбнуться видеокамере на кассе. Биометрия - главный тренд пандемийного времени в платежных сервисах: быстро, бесконтактно, удобно.

«В системах оплаты произошел даже не эволюционный, а революционный скачок, - отмечает сооснователь торговой сети Fix Price Сергей Ломакин. - В ближайшие 2-3 года мы увидим массовые внедрения биометрических решений - за это время предубеждение потребителей перед цифровыми сервисами окончательно уйдет, а также будут разрешены технические сложности».

КОШЕЛЕК ИЛИ ЛИЦО?

Эксперименты с биометрическими решениями Selfie-to-Pay анонсировали сразу несколько лидеров рынка розничной торговли. Пилотные проекты запущены, в том числе, в Москве и Краснодаре. От покупателя требуется установить мобильное приложение, сделать селфи и связать собственный портрет с банковским счетом. В магазине камера, установленная на кассовом терминале, сфотографирует потребителя, ИТ-система идентифицирует покупателя, сравнив только что сделанный снимок с загруженным при регистрации, и, если узнает пользователя, - автоматически спишет деньги с его банковской карты.

У биометрического способа оплаты есть несколько преимуществ. Во-первых, он по-настоящему бесконтактный, что стало главным требованием во время пандемии. Согласно исследованию Visa, 74% покупателей в России уже ввели бесконтактные платежи в ежедневную практику. По словам гендиректора Visa в России Михаила Бернера, для 54% жителей нашей страны бесконтактный способ оплаты - один из важнейших факторов безопасности магазина, и 70% участников исследования намерены расплачиваться при «помощи лица» в будущем.

Особенно популярны новые способы расчетов у представителей цифрового поколения: 82% миллениалов, по информации Global Payments, практиковали различные виды бесконтактных платежей во время пандемии.

Во-вторых, «оплата лицом» сокращает время, которое покупатели проводят на кассе, ведь для совершения транзакции достаточно посмотреть в объектив камеры, что занимает не более 3 секунд. В то время как расчет наличными длится более 30 секунд, карточный платеж - около 20 секунд.

КАССА – УЖ НЕ УЗКОЕ ГОРЛЫШКО

«Касса перестает быть узким горлышком - увеличивается пропускная способность магазина без привлечения нового персонала и установки дополнительных терминалов оплаты, - считает Сергей Ломакин. - Отсутствие очередей улучшает настроение покупателей и повышается их лояльность».

По мнению Сергея Ломакина, еще один аспект улучшения клиентского опыта за счет внедрения биометрических инструментов - автоматический контроль возраста потребителя, что важно при реализации алкоголя и сигарет. В этих случаях требуется предъявление паспорта, что увеличивает время обслуживания покупателей кассиром. При оплате селфи возраст быстро подтверждается учетной записью.

Впрочем, инновационные сценарии не ограничиваются только платежным функционалом: биометрические решения могут использоваться в развитии программ лояльности и повышении уровня персонализации предложений. Бизнес получает возможность знать каждого своего покупателя в лицо, поэтому такое направление уже развивают, например, Сбер, ВТБ, Тинькофф, Райффайзен Банк, Россельхозбанк, ДОМ.РФ и многие представители сферы ритейла.

МОЖНО ЛИ ОБМАНУТЬ АЛГОРИТМЫ?

Опасение при использовании биометрии, как, впрочем, и всех инновационных решений, связано с вопросами безопасности.

Разработчики уверяют, что их система неуязвима для спуфинга - подмены данных. Даже самые высококачественные фотографии не смогут обмануть алгоритмы, так как техника настроена на распознавание именно 3D-изображений, служит этому и камера с высоким разрешением. В случае возникновения подозрений, система попросит подтвердить аутентификацию паролем, аналогично тому, как мы сейчас вводим пароль при оплате товаров по кредитной карте.

Причем, для оплаты подойдет не только лицо. В мире пилотируют платежные инструменты на основе отпечатка пальца или ладони, радужной оболочки глаза и голоса. Для таких способов оплаты даже ввели особый термин - био-эквайринг.

Например, в Сиэтле в сентябре 2020 года Amazon начал тестирование оплаты с помощью отпечатка ладони. Для регистрации покупателю нужно вставить банковскую карту в кассовый терминал, подтвердить ее паролем, ввести также номер мобильного телефона и отсканировать ладонь. Менее чем за 5 секунд алгоритмы с помощью компьютерного зрения зафиксируют уникальное изображение линий на ладони, зашифруют его и будут использовать для сверки каждый раз, когда клиент поднесет ладонь к сканеру для оплаты покупок.

«С точки зрения бизнеса сложности масштабирования таких решений связаны с технологическими ограничениями, - полагает Сергей Ломакин. - Системе необходимо хранить значительный объем данных для мгновенного распознавания лиц в зашифрованном виде непосредственно на устройствах или в облаке с откликом в реальном времени. Не все компании обладают необходимыми вычислительными мощностями, что останется препятствием при масштабировании аналогичных решений в течение еще 2-3 лет».

К этому времени, как полагает исследовательская компания Juniper Research, глобальный объем био-экварийнга достигнет 2,5 трлн долларов. России же прочат внедрение подобных решений ускоренными темпами - динамика рынка будет в 1,5 раза превышать среднемировую.

БИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОДОБРЕНИЕ

Российское общество к переменам готово. Еще до пандемии, с декабря 2019 года по март 2020 года, Райффайзенбанк провел масштабный эксперимент, предложив бесконтактную технологию оплаты покупок по биометрии лица в нескольких бургерных. Процесс занимал 4 секунды - этого времени системе хватало, чтобы идентифицировать пользователя, найти его профиль в программе лояльности, определить доступный ему уровень скидки и уже с учетом этого произвести оплату.

По данным банка, 86% участников эксперимента после первой оплаты дали технологии наивысшую оценку; 90% клиентов выразили готовность продолжать использовать этот сервис для расчетов в дальнейшем. Потребителям понравилась простота и удобство, что может быть востребован в некоторых распространенных бытовых ситуациях - оставил дома кошелек или смартфон, забыл пин-код карты, истек срок действия банковской карты...

Биометрические способы оплаты приобретают особое значение в связи с тем, что в «умном» городе формируется единая цифровая экосистема на основе сквозных технологий. По словам доцента кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им Г.В. Плеханова Натальи Сорокиной, опыт Китая, наиболее продвинувшегося на пути цифровизации городской инфраструктуры, показывает: прежде всего будут развиваться системы распознавания лиц. По словам эксперта, технология обеспечивает безопасность, комфорт и быструю бесконтактную оплату.

«Человек получает возможность оплатить, например, проезд в общественном транспорте или продукты в магазине, не только не имея с собой наличных, но и даже мобильного телефона», - подчеркивает Наталья Сорокина.

Ритейл в авангарде цифровой трансформации: ежедневно взаимодействуя с миллионами потребителей, торговые сети одними из первых пробуют новые наукоемкие решения, которые не только ложатся в основу экосистем компаний, но и создают основу умного города.

ДОСЬЕ «КП»

Ломакин Сергей Александрович - российский бизнесмен. Сооснователь одного из первых в стране дискаунтеров - торговой сети «Копейка». Ломакин возглавлял компанию до 2007 года, пока считавшийся одним из самых привлекательных на отечественном ритейл-рынке актив не был приобретен ГК «Уралсиб». После этого бизнесмен совместно с зарубежными партнерами создал инвестиционную компанию и возглавил в ней российское направление. Целью предприятия был поиск перспективных стартапов в области розничной торговли и инвестиции в уже существующие проекты с высоким потенциалом. Благодаря этому в России появились «Fix Price», «Modis» и «ЦентрОбувь». Уже в декабре 2007 года при непосредственном участии Ломакина открылся первый магазин «Fix Price».

В марте 2021 года торговая сеть провела IPO на Лондонской и Московской биржах, размещение ценных бумаг сопровождалось повышенным спросом со стороны инвесторов.