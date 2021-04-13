«Плохая актриса, мало харизмы!»: Юлия Снигирь обиделась на критику и устроила скандал

Юлия Снигирь возмущена — ее игру в сериале раскритиковала не только зрительница Божена Рынска, но и коллеги по книнематогрфическому цеху Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скандалы в шоу-бизнесе - привычное дело. Эстрадные исполнители то выпьют на сцене, то обвинят друг друга в плагиате концертных номеров, треков, неумении петь, звездной болезни… Актеры предпочитают обижаться молча, не вынося обид на публику. И вот сегодня случился первый публичный скандал. 37-летняя актриса Юлия Снигирь обиделась на 46-летнюю светскую львицу и журналиста Божену Рынска. Дебаты в самом разгаре и проходят прямо сейчас на просторах социальной сети Facebook. Можно поучаствовать. Краткое содержание предыдущих серий.

Константин Богомолов и Юлия Снигирь на съемках «Хорошего человеке». Фото: видеосервис Start

Божена Рынска уделила свое время просмотру сериала на платформе Start – выбрала проект режиссера Константина Богомолова не случайно, так как давно хотела познакомиться с его творчеством. После чего Божена не удержалась и написала в соцсетях длинную рецензию: «Посмотрела в один присест сериал Богомолова «Хороший человек». Кратенько выскажусь. Отличные актеры почти все. Но я не понимаю восхищения этой ролью Юлии Снигирь. Она интеллигентная красавица. Но на мой сугубо личный взгляд харизмы для десяти серий маловато. Я не понимаю, где тут хваленая актерская игра. Это чисто мое субъективное мнение или вам тоже так показалось? Вот Кутепова в эпизоде - это да. Александра Ребенок, с которой меня Атанесян в свое время познакомил - просто зачетнейший зачет. Ее бы на главную роль - вот тут и харизмы, и темперамента на двадцать серий. Я, к стыду своему, не подозревала, что Ребенок настолько крута». Далее Божена многословно критикует игру Никиты Ефремова, Ксении Собчак, диалоги и режиссерскую работу в «Хорошем человеке». Надо отдать должное светской львице, она признала: «Режиссура. Ну, я лучше сделать не могу - наверное, хотя «не знаю - не пробовал»...

Избранные фрагменты переписки Юлии и Божены

Избранные фрагменты переписки Юлии и Божены

Юлия Снигирь быстро обиделась и ответила тоже публично в соцсетях: «Божена Рынска написала про сериал «Хороший человек» и про то, что я плохая актриса, и у меня мало харизмы. К Божене у меня вопросов нет - тут всё ясно. Дело в другом. В ленте мне попался этот текст из-за некоторых комментариев и лайков. Вот Наталья Ртищева, в свое время расхваливавшая сериал и называющая меня «пьянящей настойкой», вдруг согласна с Боженой. Или некая Марина Девич, написавшая когда-то сценарий про Салтычиху, над которым мы с режиссером Егором Анашкиным бились из последних, чтобы прекратить это во что-то более-менее приемлемое, тоже считает меня плохой актрисой вдруг. И так далее. Вот это я никогда не пойму».

Снигирь тут же поддержали десятки коллег, критиков, поклонников – их слова поддержки и восхищения можно прочесть на странице Юлии в Facebook. Там даже вспомнили, что и мужа Снигирь актера Евгения Цыганова такие же завистники часто обвиняют в отсутствии харизмы.

Божена пришла в комментарии к публикации Юлии и ответила: «Неправда. Мне очень нравитесь вы, как актриса, в других фильмах. Но мне, как зрителю, именно в этом фильме выхолощенную малоэмоциональную игру было трудно смотреть. Мне надо сочувствовать героине. Но если нет эмоций, если героиня полумертва - так вроде бы просит играть Богомолов, я не могу следить за ней десять серий». В других своих комментариях Рынска вновь поет дифирамбы Снигирь, и «больно подкалывает» Константина Богомолова – мол, вот он во всем виноват.

Божена Рынска пообещала познакомиться с другими режиссерскими работами Константина Богомолова, чтобы составить более объективное мнение о его таланте. А пока обидчивая к критике Юлия Снигирь продолжает получать волну восхищения, которая сама и спровоцировала. Ее подписчики и коллеги единогласно решили: «Тебе просто завидуют!» Никто даже не предположил, что зрителю может просто не понравиться игра Юлии Снигирь в отдельно взятом сериале.