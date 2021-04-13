Сергей Кирьяков дал прогноз на ответные матчи 1/4 Лиги чемпионов: кроме «Порту», шанс есть у всех

Экс-нападающий «Динамо» и сборных СССР и России Сергей Кирьяков Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник стартуют ответные матчи четвертьфиналов Лиги Чемпионов. В каждой из четырёх пар главный вопрос о том, кто пройдёт в следующий этап турнира, остаётся открытым. Это позволяет надеяться на сохранение интриги до финального свитка.

В первом матче ПСЖ и «Бавария» выдали голевую феерию забив на двоих пять мячей. «Ливерпуль» благодаря одному голу смог зацепиться за возможность поквитаться с «Реалом» на своём поле. Бойкий «Порту», несмотря на два пропущенных и безответных мяча, получил шанс показать характер в столице Англии. А «Боруссия» из Дортмунда обязательно окажется не самым гостеприимных хозяином для «Манчестер Сити».

Экс-нападающий «Динамо» и сборных СССР и России Сергей Кирьяков специально для «Комсомольской Правды» дал прогноз на каждую игру 1/4 финала ЛЧ. Кирьяков уверен, на этом этапе ещё есть место сюрпризам.

ПСЖ — «Бавария» (Первый матч — 3:2)

Когда состоится матч ПСЖ — «Бавария»: 13 апреля, 22.00

Прогноз на матч ПСЖ — «Бавария» от Сергея Кирьякова:

— Задел ПСЖ в первом матче ничего не означает. В решающем матче «Бавария» может собраться и выдать суперигру. Мы видели, как немцам не везло в первом матче, а игра была просто отличная с обеих сторон. Но повезло больше парижанам. В этот раз всё будет 50 на 50, и игроки ПСЖ это понимают. Расслабляться не стоит — «Бавария» сразу накажет. Она исторически выходила из более сложных ситуаций.

Что касается таких клубов, как «Бавария», тут нельзя говорить о нехватке индивидуального мастерства. Наверное, действительно удача отвернулась и Париж этим воспользовался. Связка Мбаппе - Неймар сработала очень здорово. Нойер ошибся, и с этого всё и началось.

«Челси» — «Порту» (Первый матч — 2:0)

Когда состоится матч «Челси» — «Порту»: 13 апреля, 22:00

Прогноз на матч «Челси» — «Порту» от Сергея Кирьякова:

— Вряд ли «Порту» сможет отыграться. «Челси» создал преимущество и может играть по счёту. Будут ждать рискованных действий от португальцев и наказывать их за это. «Порту» должен с первых минут показывать агрессивный футбол, прессинговать «Челси». Но англичане способны заставлять их ошибаться. «Челси» нужно играть аккуратно, можно упростить игру, не позволять делать опасные передачи на своей половине поля. «Порту», конечно, вряд ли может на что-то рассчитывать.

Да, можно прессинговать, атаковать, стараться оказывать давление на каждом участке поля — идти на риск. Понятно, что сзади пространство будет оголяться. Если «Челси» изберут тактику выхода из обороны через короткий и средний пас, это чревато. Длинный пас — тот же Жиру здорово играет в воздухе и все мячи может выигрывать. Поэтому, думаю, лондонцы вряд ли будут рисковать.

«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид (Первый матч — 1:3)

Когда состоится матч «Ливерпуль» — «Реал»: 14 апреля, 22:00

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Реал» от Сергея Кирьякова:

— Сейчас состояние игроков «Ливерпуля» говорит, что они вряд ли смогут реабилитироваться. «Реал» на ходу. Мы видели их последнюю победу над «Барселоной», которая должна придать им уверенности. Да и турнирная ситуация у англичан такая, что в целом клуб давно не находится на лидирующих позициях. Это передаётся команде. Жалко, конечно. В недавнем прошлом «Ливерпуль» везде считался фаворитом. А сейчас они не являются таким уж грозным клубом.

«Реал» —реальный претендент на победу в Лиге чемпионов. Последние результаты говорят об этом. Хотя футбол такая игра, что всё может перевернуться с ног на голову. Забей «Ливерпуль» два — и они проходят дальше. Расклады в течение матча могут поменяться. Пока они за «Реал», но что-то подсказывает, что просто не будет.

«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» (Первый матч — 1:2)

Когда состоится «Боруссия» Д — «Манчестер Сити»: 14 апреля, 22:00

Прогноз на матч «Боруссия» Д— «Манчестер Сити» от Сергея Кирьякова:

— Здесь действительно всё непредсказуемо. Можно ожидать всё, что угодно от «Боруссии». Конечно, есть Холланд, который всегда опасен. Особенно если он имеет поддержку от партнёров по команде. Если ему дать передачу в ход, конечно же, он, имея такие габариты, может оттеснить, продавить и решить судьбу матча. Ройс неплохо отыграл последний матч чемпионата. Есть группа молодых игроков. Но подчеркну, что играют нестабильно. Могут выдать суперматч, а могут провалиться.

На этом фоне «Манчестер» выглядит более стабильной командой, более организованной и знающей, чего она хочет в каждом матче. Счёт скользкий, нужно будет забивать. Если долго будет 0:0, «Боруссия» пойдёт вперёд, забьёт, а потом очень тяжело будет отыграться.