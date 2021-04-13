"Драки за хлеб": Голые модели из Дубая рассказали про свое задержание

Нашумевшая история с участием голых девушек на балконе одного из небоскребов в Дубае обрастает подробностями. Фото: СОЦСЕТИ

Нашумевшая история с участием голых девушек на балконе одного из небоскребов в Дубае обрастает подробностями. Одна из участниц откровенной фотосессии вернулась домой и записала для подписчиков подробности о том, что происходило с ними в арабской стране.

"Фарту — масти, ментам — по пасти. Я откинулась. Спасибо всем, кто переживал за меня. Скоро будут подробности. Истории о "драках за хлеб" и прочее", - сообщила своим подписчикам девушка.

Фото: СОЦСЕТИ

После приземления самолета модель со слезами на глазах говорит о своих чувствах от возвращения в Киев. Она описывает ужас от того, что с ними произошло в Дубае. При этом украинка заявляет - то ли с сожалением, то ли с радостью, - что она не попала в опубликованные ранее в сети фото на балконе.

"Я в шоке со всех комментариев, о том, что девушек назвали эскортницами и ... [проститутками]. Все девочки - не модели, и максимум они снимались для Playboy", - парирует участница откровенной съемки.

Фото: СОЦСЕТИ

Она подчеркнула, что некоторых наказали только за то, что они находились там и нарушали карантинные нормы.

Напомним, ранее в сети началось обсуждение откровенной фотосессии на балконе в Дубае. Более десяти обнаженных девушек позировали на фоне зеркальных высоток. Оказалось, что заказчиком фотосессии был украинский бизнесмен Виталий Гречин.

Фото: СОЦСЕТИ

Информация дошла до местных властей. Девушки были арестованы. Им мог грозить штраф в размере пяти тысяч дирхамов (более 100 тысяч рублей) и полгода тюремного заключения. Но было принято решение выслать участниц фотосессии из страны с запретом ее посещения в дальнейшем навсегда.