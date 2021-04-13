«Зеленые» стандарты проведения мероприятий обсудят на конференции «Организаций событий»

Сессия «Устойчивое развитие: актуальный взгляд событийной отрасли» пройдет 23 апреля на ВДНХ

23 апреля на площадке ВДНХ в павильоне 55 состоится конференция: «Организация событий. Новая нормальность», посвященная будущему событийной индустрии в условиях новой реальности. Организатором выступит Фонд Росконгресс.

Деятельность по организации мероприятий никогда в полной мере не соответствовала стандартам устойчивости в части влияния на окружающую среду и потреблению ресурсов. Возможно, именно сейчас, когда организаторы мероприятий возвращаются к офлайн-форматам и пересматривают принципы реализации проектов, наступает наиболее подходящий момент для широкого внедрения «зелёных» стандартов проведения событий.

Компании событийной отрасли давно обсуждают и постепенно перестраивают свой бизнес в соответствии с целями устойчивого развития, которые были определены ООН для достижения к 2030 году: восстановление экологии, сокращение выбросов углерода, максимальная цифровизация экономики.

Экспертами сессии «Устойчивое развитие: актуальный взгляд событийной отрасли» выступят: управляющий директор ассоциации Global Destination Sustainability Index, консультант по устойчивому развитию городов Гай Бигвуд, член правления Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа (АКМР) Екатерина Коляда, директор программы «зеленая экономика» WWF Russia Михаил Бабенко, программный директор в Проектном офисе «Стратегии и практики устойчивого развития», руководитель Школы КСО и устойчивого развития, преподаватель программ МВА в МИРБИС Светлана Герасимова, заместитель генерального директора «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Кирилл Дворецкий.

Участники обсудят, что уже делается заказчиками и организаторами в данном направлении, какими будут мероприятия будущего, как снизить нагрузку на окружающую среду при их проведении, каким требованиям должны соответствовать подрядчики таких событий, а также почему зеленый – это новый черный в ивент-индустрии.

Сессия пройдет при поддержке Национального конгресс-бюро, Российского союза выставок и ярмарок, Торгово-промышленной палаты РФ.

Партнер по деловой программе – Выставочный научно-исследовательский центр.

Партнер по аккредитации, контролю доступа и обеспечению эпидемиологической безопасности – СВЭКО.