Челюсть Киркорова как мерило искренности на шоу "Маска"

Может ли кто-то мне объяснить, почему сегодня в жюри разнообразных шоу так популярно открывать широко рот в состоянии как бы аффекта?

Господа, товарищи, сограждане! Может ли кто-то мне объяснить, почему сегодня в жюри разнообразных шоу так популярно открывать широко рот в состоянии как бы аффекта? Они что демонстрируют? Подвижность челюсти? Способность поймать воробья в полете? Я не знаю. Смотрю за Киркоровым в шоу «Маска» (НТВ) и с трудом понимаю, как он отыграет апофигей и апофеоз. Ведь почти каждый раз этот человек так расширяет зрачки, что кажется – сейчас мы перейдем в историю мультиков и выпадающих из орбит глазных яблок. А то, как Филипп работает ротовой полостью, уже в учебники надо включить. В учебники тех, кто имитирует эмоции.

Естественно, зритель не ждет особенной искренности от телешоу. Но тут уж как-то…

Мне интересно, а в контракте у Филиппа прописано, сколько раз он должен вытянуть руки перед собой, слегка наклониться и показать миру удивленную глотку? А потом сказать про «мурашки». Мурашки пошли по телу от выступления. Аллергия, наверное. Рядом еще Валерия будет приплясывать с биноклем.

Зачем, зачем тебе этот бинокль, Валерия?! Ты Неваляшку не разглядела? Думаешь, сможешь лучше рассмотреть эти пышные формы, которые не меняются от программы к программе? Практически одновременно на Первом канале все держат себя в руках на шоу «Точь-в-точь», смотрят себе без добавочных пенсне… И Максим Галкин с Ярмольником не показывают миру все глубины своих ртов, хотя могли бы. Ярмольник просто кричит в мир: «Когда такие номера, зачем жюри?»

Это очень хороший вопрос. Поскольку, если все сводится к словам, что у кого-то мурашки, а кто-то чересчур открывает рот, чтобы выразить восхищение в очередной раз, то жюри не нужно. Сидят несколько человек на муравейнике, один приподнимает ягодицу. И говорит: «Мурашки». Потом будут ахи и охи. А дальше все возможно.

И тут я волнуюсь за Филиппа Киркорова в шоу «Маска»: он уже таращил глаза, открывал рот и кричал о шедевральности. Красок не осталось вообще. Мужик все истратил на подходе к финалу. «Волки, волки!», - кричал Филипп, красиво регулируя образ своей всегда приоткрытой челюсти.

Когда придут победители шоу, у него не будет ничего в запасе. Все тот же полуоткрытый рот.