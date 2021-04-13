Дмитрий Песков: Политический год в России идёт уже вовсю

Мы увидели Путина с лопатой, он посадил кедр Фото: REUTERS

В понедельник, 12 апреля, в День космонавтики, Владимир Путин побывал на месте приземления Юрия Гагарина - в 26 километрах от города Энгельса.

-...И некоторые, в том числе, и я, увидели в этом визите сразу несколько символов, - поделился, уже в нынешний вторник, 13 апреля, с Песковым журналист «Комсомольской правды». - Во-первых, это была первая, по сути, поездка президента после завершения пандемии. Мы увидели Путина с лопатой, он посадил кедр. Кедр - мы помним, это космический позывной Юрия Гагарина. Поливала кедр Валентина Владимировна Терешкова. И мне лично показалось, что, может быть, это какая-то стартовая площадка перед оглашением послания 21-го апреля? Может быть, мы накануне начала политического года, и он у нас все-таки стартанет не в сентябре, а именно сейчас? Как вы это расшифруете, Дмитрий Сергеевич?

- Во-первых, пандемия не кончилась и здесь нечего символизировать, - заявил пресс-секретарь. - Пандемия продолжается, и вы знаете, что, к сожалению, - новое обострение в соседних - в европейских государствах, в Турции, разные ситуации по регионам России.

Она (обстановка, связанная с пандемией. - А.Г.) в настоящий момент спокойнее, чем у наших соседей, но все равно говорить о том, что пандемия закончилась, наверное, было бы неверно.

Кедр там (в мемориальном парке на месте приземления Гагарина. - А.Г.) сажают традиционно, Путин не первый, кто это делает.

Ну, понятно, что Валентина Владимировна Терешкова его сопровождала, потому что это наша легендарная женщина-космонавт, которой, наверное, мы все гордимся. Она современница первых космонавтов, поэтому, собственно, это большая честь для любого человека, когда Валентина Владимировна рядом.

Ну, наверное, вот что я могу сказать.

- А по поводу стартовой площадки к началу нового политического года?

- Политический год идет уже вовсю, собственно... (эту фразу Песков повторил дважды. - А.Г.). Вы знаете, что и активность политических партий очень высокая, все уже находятся в такой активной стадии подготовки к сентябрьским выборам в Госдуму, поэтому все идет полным ходом.

А региональные поездки президента, конечно, не так часты, как хотелось бы, но они были до этого и будут продолжаться дальше.

- Извините, еще один вопрос. И президент, и Терешкова были без масок. Значит ли это, что «масочная эпоха» в России закончилась?

- Нет, это абсолютно не значит (что закончилась.)

Ну, собственно, согласитесь, что они (Путин с Терешковой. - А.Г.) не были в местах массового скопления людей, все-таки они были на открытом воздухе.

Но эпоха масок не закончилась, и именно об этом говорят все специалисты - эпидемиологи.