Володин - про введение наказания за призывы к санкциям: «Это наш бронепоезд, что стоит на запасных путях»

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появления наказания в УК РФ для лиц, призывающих к санкциям против РФ, обсуждался в стенах Госдумы еще в 2018 году. И тогда же даже прошел первое чтение, но потом вроде бы про него забыли. А сейчас в апреле 2021 вспомнили.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что наказание за призывы к санкциям «должно быть очень жестоким» и не исключил, что законопроект достанут с полки, стряхнут с него пыль и внесут еще несколько поправок.

Председатель ГД считает, что те граждане, которые пишут обращения на имя американского президента и просят ввести санкции против своей страны, могут рассматриваться как разрушители национальной экономики. Да еще и с иностранной помощью. И должны жестоко караться.

- Мы тему не забыли, просто отложили для доработки. Как бронепоезд, который стоит пока на запасных путях. Так что она у нас в повестке, – уверил Володин.