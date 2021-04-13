"Улыбка Гагарина - это навсегда": Евгений Миронов, Сергей Безруков и другие звезды поделились "космическими" впечатлениями

12 апреля Ирина Пегова в составе концертной бригады приехала на Байконур. На космодроме она сфотографировалась рядом с советской ракетой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Многие артисты снимались в кино на космическую тему. Но не только поэтому вчера они отметили 60-летие полёта Юрия Гагарина в космос. Это действительно большой праздник. Нам есть чем гордиться. «Все мы космонавты. А улыбка Гагарина - это навсегда, как космос и вселенная», - писали в соцсетях.

Актриса Юлия Пересильд выложила на своей страничке в Инстаграме портрет Юрия Гагарина в космическом шлеме. «Улыбка Юрия Алексеевича греет нас вот уже 60 лет! Сколько написано песен, снято фильмов, написано картин. Сколько вдохновения нам всем принёс его Подвиг! Гордимся! И мечтаем о звёздах, - написала Пересильд. А ее подписчики вспомнили: Юля озвучивала третью часть анимационного фильма про приключения Белки и Стрелки. Она подарила свой голос космической собаке Белке. Значит к Дню космонавтики тоже имеет отношение.

12 апреля Ирина Пегова в составе концертной бригады приехала на Байконур. На космодроме она сфотографировалась рядом с советской ракетой.

И рассказала историю памятника Юрию Гагарину, который был открыт в этом военном городе 12 апреля 1984 года.

После того как фигура космонавта была отлита из цемента, начался этап отделки: убирали швы, шероховатости. В этот момент случилось непредвиденное. Солдат, заделывавший швы в верхней части памятника, не удержался на лесах и упал. Падая, он зацепил голову монумента, которая от удара о землю раскололась, сам боец сломал руку. После инцидента, поступило указание, верхнюю часть статуи изготовить отдельно. Новая голова Гагарина получилась чуть меньше первоначального варианта, а значит, немного изменились и пропорции памятника.

По задумке автора, младшего сержанта Олега Песоцкого, Гагарин должен был держать в руках земной шар. Однако в те годы водрузить и закрепить на вершине конструкции планету, сделанную из бетона, не удалось. С тех пор Гагарин словно обнимает весь мир.

«Пусть в кино, но моя детская мечта сбылась, я побывал в Космосе! Во время подготовки и съёмок фильма «Время первых» мы с режиссером Дмитрием Киселёвым и Костей Хабенским практически прошли курс подготовки космонавтов, - рассказал свою космическую историю актер Евгений Миронов. - Встречались с удивительными людьми в этой сфере. Я даже побывал на Байконуре и провожал экипаж на МКС. И, конечно, встречи с Алексеем Архиповичем Леоновым, его рассказы о Королеве, Гагарине, первом отряде космонавтов. Время бесстрашных мечтателей, время гордости и восхищения Человеком, время надежд…»

Актер Евгений Миронов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Настоящий праздничный номер подготовил мужской Хор Творцов им. Гагарина. Это так называют себя артисты МХТ им.Чехова, к которым присоединился и Евгений Миронов (он худрук Театра Наций). От имени гагаринцев выступил Андрей Бурковский: «Я просто хочу поздравить всех с Днём космонавтики и поблагодарить своих парней одноХоровцев за то, что они есть!»

Сергей Безруков, как и Ирина Пегова в эти праздничные дни приехал на Байконур. «Это реальность!!!! Знаменитый гагаринский лифт. Поехали!!!!!! Особое чувство, когда стоишь здесь!!!!! С ПРАЗДНИКОМ!!!!», - подписал Безруков видеоролик.

Максим Галкин поздравил своих подписчиков с Днём космонавтики песней Аллы Пугачёвой. «На этом видео Алла в 1978 году приветствует наших космонавтов, легендарных Георгия Гречко и Юрия Романенко!», - рассказал Максим.