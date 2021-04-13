Судоверфь «Звезда» приступила к строительству третьего танкера-газовоза ледового класса

Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству третьего танкера-газовоза ледового класса ARC 7. Производство судов такого типа на российских верфях является уникальным событием и одним из приоритетных направлений производственной программы судоверфи «Звезда».

Обратим внимание, что танкеры-газовозы строятся в интересах компании «НОВАТЭК» для проекта «Арктик СПГ-2». Финансирует строительство судов ВЭБ.РФ. Судоверфь «Звезда» и компании группы ВЭБ.РФ заключили контракты на строительство 15 судов-газовозов, предназначенных для транспортировки сжиженного газа в сложных ледовых условиях Северного морского пути. Суда будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных чартерных договоров «Совкомфлота» и компании «СМАРТ СПГ» (дочернее предприятие «Совкомфлота» и «НОВАТЭК») с «Арктик СПГ 2» (дочерним предприятием «НОВАТЭК»).

Судостроительный комплекс «Звезда» – первая российская верфь, которая занимается строительством подобных судов. Танкеры-газовозы ледового класса ARC 7 способны работать в суровых климатических условиях. Длина судна – 300 м, ширина – 48,8 м, вместимость грузовых танков – 172,6 тыс м3. Суда отличаются повышенной экологической безопасностью – в качестве основного топлива они используют сжиженный природный газ. Конструкция судна-газовоза позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 м. Мощность силовой установки газовоза составляет 45 МВт.

В июле 2020 года ССК «Звезда» подписал лицензионное соглашение об оказании технической помощи и лицензирования с французской инжиниринговой компанией Gaztransport & Technigaz, которая специализируется на разработке и лицензировании строительства криогенных мембранных систем для транспортировки и хранения сжиженного газа, получила международную лицензию и стала единственной российской верфью, которая может строить СПГ-газовозы с мембранной системой хранения Mark 3.

Для проектирования и локализации производства ВРК для судов ледового класса «Роснефть» и GE создали два совместных предприятия: прикладной инженерный и учебный центр «Сапфир» в Санкт-Петербурге и Завод ВРК Сапфир в городе Большой Камень.