Bloomberg: для оживления экономики в России хотят поднять налоги и потратить триллион из Фонда национального благосостояния

Построив порты и дороги, мы сможем лучше использовать наше географическое положение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экономика России пострадала от пандемии не так сильно, как во многих других странах. Но все же достаточно серьезно. Российские власти хотят ускорить восстановление экономики за счет увеличения расходов, пишет информационное агентство Bloomberg.

А поскольку речь идет об экономике целой страны, то и расходы должны быть очень большими. Но где взять столько денег, особенно в кризис? Как пишет агентство, правительство во главе с Михаилом Мишустиным рассматривает несколько вариантов. Среди них - повышение налогов и ослабление ограничений на бюджетные расходы. Есть и еще один вариант - взять часть денег из Фонда национального благосостояния, в котором сейчас лежит $182 млрд (14 трлн рублей).

Не менее интересный вопрос - как именно власти планируют увеличивать расходы и на что потратят эти деньги? Как сообщает Bloomberg со слов неких чиновников, основных направлений может быть два: различные льготы, которые помогут компенсировать падение доходов, и расходы на создание инфраструктуры. По данным агентства, Путин поручил правительству определиться с крупными инфраструктурными проектами, на которые уже в этом году можно потратить триллион рублей из Фонда национального благосостояния. Это может быть высокоскоростная железная дорога, новые мосты или порты.

О том, какой вариант в итоге выберет правительство, Владимир Путин может сообщить в послании к Федеральному собранию 21 апреля.

- Увеличение расходов на создание инфраструктуры может принести большую пользу экономике России. Это увеличит спрос, даст работу людям в депрессивных регионах, позволит загрузить производственные мощности. Построив порты и дороги, мы сможем лучше использовать наше географическое положение – если по Транссибу и Северному морскому пути пойдут потоки грузов, это будет выгодно для России. Кроме того, все это позволит нам лучше использовать свои экспортные возможности. Например, сейчас наша транспортная инфраструктура в плане вывоза угля направлена на Китай, но в Индии спрос больше, поэтому можно ориентироваться на новые рынки, - говорит Дмитрий Белоусов, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. - Но нужно не просто строить инфраструктуру: очень важно сочетать это с развитием территорий. Вот построим мы, например, дорогу - и что будет дальше? Важно, чтобы вдоль нее были поселения, возникали компании, которые будут зарабатывать на этой дороге. И тогда строительство инфраструктуры позволит не только больше зарабатывать на экспорте и транспортных потоках, но и поможет развивать разные отрасли экономики, улучшит жизнь людей.

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