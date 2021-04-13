Как вернуть деньги за путевку в Турцию после закрытия страны для россиян с 15 апреля 2021 года

Ростуризм предлагает переносить сроки поездки или менять направление. Но как вернуть деньги за путевку в Турцию с 15 апреля 2021 года и есть ли вообще такая возможность? Фото: Shutterstock

Россия закрыла авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца, с 15 апреля по 31 мая 2021 года. Решение коснется огромного количества россиян. Путевки в Турцию были куплены у 533 тысяч человек, по оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР). На 32 миллиарда рублей. И это только продажи крупных туроператоров. А небольшие и нишевые турфирмы – это еще около 100 тысяч туристов. Добавим сюда самостоятельных путешественников. И речь может идти уже о миллионе граждан РФ.

Как вернуть деньги за путевку в Турцию после закрытия для россиян с 15 апреля 2021 года?

Позиция Ростуризма такова:

“В сложившейся ситуации представляется допустимым и не противоречащим законодательству Российской Федерации о туристской деятельности для туристов и туроператоров рассмотреть следующие возможные решения:

- замену направления на другие (альтернативные) направления, не меняя сроков запланированного отпуска;

- перенос сроков совершения путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха) на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора;

- иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.

Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что все вышеуказанное относится к существенным условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допускается только по соглашению сторон такого договора (ст. 10 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»)”.

Перенести – самый реальный вариант. Хотя многие туристы подгадывали даты поездки под майские праздники, чтобы использовать длинные выходные и не тратить дни отпуска.

Выбрать другие направления – было б здорово, но какие? Замены Турции, по большому счету, нет - большая часть стран для россиян пока вообще закрыты. Российские курорты на Черном море? Вариант, но там весной заметно холоднее, чем в Анталье. А на майские праздники в популярных отелях с хорошим сервисом уже и мест почти нет, о чем “КП” недавно писала.

Почему Ростуризм не говорит о статье 14 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ»? Она позволяет требовать полного возврата стоимости туров, если “в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья”. Авиасообщение с Турцией и Танзанией приостановлено из-за коронавируса – а что это, если не угроза здоровью!

Но это – с бытовой точки зрения. А юридически угроза безопасности жизни и здоровью должна быть подтверждена “соответствующими решениями (рекомендациями) федеральных органов государственной власти” (цитирую ту самую 14 статью «Об основах туристской деятельности в РФ»), Ни МИД РФ, ни Ростуризм таких решений и рекомендаций не публиковали. Вуаля. Коронавирус есть, авиасообщение из-за него закрыли – официально угрозы здоровью нет.

Так что сейчас требовать возврата денег можно лишь по статье 10 того же закона, где говорится, что “каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора”. К существенным изменениям обстоятельств относятся, в том числе, невозможность совершения туристом поездки по не зависящим от него обстоятельствам.

Но – и это важно! В отличие от 14-й статьи, по которой турист имел бы право на стопроцентный возврат денег, здесь “турист возмещает исполнителю (туроператору) фактически понесенные им расходы. В случае несогласия туриста с размером вычета он вправе оспорить действия туроператора в судебном порядке. При этом обязанность доказывания размера фактически понесенных расходов возлагается на туроператора”, – считают в Ростуризме.

В общем: аннулировать тур можно, имеете право. Полную стоимость вряд ли вернут (только если обращаться в суд, но и то не факт, что он встанет на сторону туриста). Частично вернуть могут, за вычетом расходов туроператора. Но если вылет в ближайшее время, фактически понесенные расходы “съедят” большую часть денег, так как туркомпания действительно уже заплатила за ваши авиабилеты, за трансфер, перечислила деньги в отель.

А кроме буквы закона, есть еще и реальность. У туроператоров просто нет денег на то, чтоб взять и немедленно вернуть 32 миллиарда рублей. Они еще и за прошлый год не рассчитались со своими клиентами, оставшимися без отпуска из-за пандемии.

- Из общей суммы 48 миллиардов рублей забронированных туров осталось 16 миллиардов рублей, то есть одна треть, - привел недавно цифры глава комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин.

А если добавить к 16 прошлогодним миллиардам добавятся еще 32 “турецких” миллиарда?

Так что Ростуризм своей позицией отчасти страхует туроператоров от банкротств. Которые в общем-то и отпускникам невыгодны. Если турфирма разорится, да еще крупная, не видать не только денег, но и перенесенного отпуска.

Но и людям обидно. Особенно тем, чей отпуск сорвался дважды: собирались в Турцию на майские 2020 года, перенесли на 2021-й... Туроператоров-то государство поддержит. А простых туристов? У них что, много лишних денег?

Самостоятельным туристам, кстати, повезло больше. Авиакомпании возвращают деньги за билеты на отмененные рейсы. Первым на сторону пассажиров встал “Аэрофлот”, пообещавший вернуть стоимость билетов без всяких штрафов и сборов. Затем и “Уральские авиалинии”: “Пассажиры авиакомпании "Уральские авиалинии", имеющие билеты на регулярные или чартерные рейсы из/в Турцию на период вылетов с 15 апреля по 1 июня 2021 года, могут произвести вынужденный возврат без штрафов".