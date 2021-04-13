Что еще, кроме ковида, может стоять за запретом авиасообщения с Турцией

B разгар обострения на Донбассе Эрдоган ведет переговоры с Зеленским об очередных военных поставках Киеву Фото: REUTERS

Иногда так бывает, что сыр с маслом одной несговорчивой страны вдруг не проходит российский технический регламент. Или в шпротах другого государства, измывающегося над русскими ветеранами, внезапно находят вредный бензопирен. Порой только экономическим давлением приходится объяснять своим партнерам, что они не правы. Ну не войну же развязывать?!

И казалось бы, в Анкаре это должны были очень четко уяснить еще с 2016 года, когда Россия ввела санкции за сбитый над Сирией Су-24. Но Турция продолжает дразнить Москву. Нет, я конечно понимаю, что с коронавирусом там все очень хреново. Вот реально хреново. И 80% вернувшихся с заразой в Россию подцепили ее именно в Турции. Но за прошедший год мы привыкли, что дискуссию - закрыть или нет ту или иную страну, как правило, ведет Роспотребнадзор. А когда на его фоне глава МИД России предлагает Анкаре внимательнее присмотреться к милитаристской риторике Киева, а его зам отмечает, что ничего приятного в ударных беспилотниках «Байрактарах» в небе над Донбассом нет, согласитесь, трудно отделаться от мысли, что Москва выдвигает не только санитарный аргумент.

Судите сами, в разгар обострения на Донбассе Эрдоган ведет переговоры с Зеленским об очередных военных поставках Киеву. А вдоль фронта под Донецком лазят турецкие спецы по связи. И в Николаеве турецкие инструкторы обучают украинцев управлять «Байрактарами».

А если война, в которой Турция, пусть и негласно, окажется по ту сторону линии фронта?

Закрыть глаза на это будет невозможно!

И как тогда вытаскивать из стана противника российских граждан, решивших погреться на турецком берегу? Не сотню, не тысячу, а полмиллиона!

При этом - явно враждебные высказывания о воссоединении Крыма с Россией. Мог же Эрдоган хотя бы помолчать? Мог. Но не стал.

Или внезапно обнаруженные турецкими саперами осколками ракеты от Искандера-М под Шушей в Карабахе. Баку теперь требует от Еревана объясниться. Хотя и Армения, и Россия заявляли, что этот ракетный комплекс в войне за Карабах не применялся. И в самом Баку еще в феврале заверяли: «Мы не видели пуска ракеты Искандер».

Так откуда обломки ракеты?

Ни на что не намекаю, говорю просто версию - не могли ли турки притащить их из Сирии, где Россия применяла Искандер против террористов?

Тут, конечно, по совокупности, впору и к турецким помидорам присмотреться.