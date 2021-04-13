Сергей Шойгу объяснил передвижение войск у западных границ: Россия реагирует на угрозу НАТО

Сергей Шойгу счел нужным кое-что пояснить. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Мы, конечно, никому не обязаны докладывать, куда и какие типы вооружений перебрасывает Россия на своей территории. Но учитывая ажиотаж, который возник вокруг передвижения военных эшелонов, Сергей Шойгу, приехав на Северный флот, счел нужным кое-что пояснить. Причем сделал он это для своих подчиненных, хотя, разумеется, эти слова были обращены не им.

Вопреки чьим-то завышенным ожиданиям глава российского оборонного ведомства ни разу не произнес слово «Украина». Зато напомнил, что этой весной объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние тридцать лет учение «Defender Europe - 2021». По данным Минобороны, американские войска перебрасываются из континентальной части Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе.

- Всего рядом с нашей территорией будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации, - уточнил Сергей Шойгу. - Реагируя на угрожающую России военную деятельность Альянса, мы приняли соответствующие меры. Проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов.

По словам министра обороны, в течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи России. Да-да, теми самыми железнодорожными составами, что так взбудоражили западную общественность. И придется еще потерпеть – все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель.