Цены выросли «по самые помидоры»: Три причины аномально высокой инфляции в России

Если сравнивать с мартом прошлого года, за последние 12 месяцев цены выросли почти на 6%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инфляция в России снова растет. Если сравнивать с мартом прошлого года, за последние 12 месяцев цены выросли почти на 6% (см. графику). И, несмотря на предыдущие прогнозы финансовых властей, останавливаться цены пока не собираются. Об этом говорит последняя статистика Росстата.

Как считают в ЦБ, «основное влияние оказывает дальнейшее расширение спроса в условиях высокого давления со стороны издержек». Если переводить на простой язык, то это значит, что у бизнеса повысились расходы и он перекладывает рост себестоимости в розничные цены. А у населения есть излишки денег и отложенные покупки, поэтому спрос на подорожавшие товары и услуги не снижается.

К примеру, россияне, изголодавшиеся по отдыху, готовы в разы переплачивать за перелет и проживание на отечественных курортах. А в условиях отсутствия конкуренции, цены на гостиницы в южных регионах даже не в сезон бьют рекорды. Что будет летом, сложно даже представить...

Есть и глобальная причина. Цены на многие сырьевые товары, в том числе нефть и металлы, находятся на исторических максимумах. Причем в долларах. И если учесть подешевевший с прошлого года примерно на 20% рубль, то быстрее остальных товаров подорожало топливо, бытовая техника и почти все товары, связанные со стройкой и ремонтом. От еще более высокой инфляции россиян спасли только цены на помидоры и огурцы, которые в марте снизились.

Как считают в ЦБ, в ближайшие месяцы инфляция начнет постепенно снижаться, в основном благодаря сезонным факторам и эффекту «высокой базы». Достичь заявленной цели в 4% годовых в нынешних условиях получится только в первой половине 2022 года, а не в конце этого года, как обещали в ЦБ ранее. Да и это не точно.