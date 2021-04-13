"Трудно, невозможно поверить": Игорь Николаев раздавлен горем после смерти солиста группы "Песняры"

Игорь Николаев раздавлен огромным горем. Умер близкий друг композитора Леонид Борткевич. 71-летний музыкант был солистом группы "Песняры". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Игорь Николаев раздавлен огромным горем. Умер близкий друг композитора Леонид Борткевич. 71-летний музыкант был солистом группы "Песняры".

"Большое горе. Умер дорогой мой друг Леонид Борткевич, замечательный добрый человек, великолепный певец, воистину золотой и самый узнаваемый голос «Песняров», спевший их лучшие хиты. Леня часто бывал в нашем доме, привозил мне в подарок свои картины (он великолепный художник!), приезжал ко мне на мои концерты в Беларуси, выходил на сцену и мы с ним вместе пели его знаменитые «Рушники»...", - поделился скорбью Игорь Николаев.

Он не может поверит, что его товарища нет в живых." Трудно, невозможно поверить, что его нет... Тяжело терять друзей... Царствие тебе небесное, Ленечка", - написал в блоге Николаев.

Игорь разместил совместное фото с Борткевичем. В кадре друзья стоят и улыбаются. Леонид подарил товарищу одну из своих картин.

Ранее солист ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок рассказал, что причиной смерти его коллеги по коллективу стал сахарный диабет, и музыкант, по его словам, ушел слишком рано. "Это был солист № 1. Если бы следил за здоровьем, он бы мог еще жить...Жаль, что не стало Лени", - скорбит музыкант.

Скорожонок признался, что с детства равнялся на Борткевича, и хотя в последнее время они мало общались, но все же пересекались на разных мероприятиях. "Он стал такой задумчивый, раньше много шутили, рассказывали анекдоты, но тут уже он был степенный", - отметил Валерий. Певец считает уход Борткевича большой утратой.

О смерти солиста золотого» состава "Песняров" 13 апреля сообщила вдова его друга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«С третьей женой я понял, в чем смысл семейной жизни»: Леонид Борткевич - о творчестве, женах, детях и наследстве

Знаменитый "песняр" умер 13 апреля 2021 года на 72-м году жизни. Мы собрали фрагменты из интервью Леонида, которые он давал «Комсомолке» в разное время (подробности)