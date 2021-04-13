Владимир Путин: Нужны не «причесанные» данные о проблемах людей

Владимир Путин - в сопровождении премьер-министра Михаила Мишустина - побывал в Координационном центре. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Как раз в этот день с утра Дмитрию Пескову пришлось опровергать публикации иностранных СМИ «про секретный подземный бункер», где якобы готовится Послание президента Путина Федеральному собранию (оно должно быть оглашено 21 апреля).

Пресс-секретарь рассказал, что «секретный бункер» под землей напротив «Белого дома», о котором написали западные информагентства, – «это не бункер, и не секретный. Это тот самый координационный центр правительства, который сегодня посетит Путин».

(Для слишком любопытных открою «тайну» - объект в районе гостиницы «Украина».)

Что касается Послания, то оно, как пояснил пресс-секретарь, готовится вовсе не в «бункере», а в Кремле.

И в тот же день Владимир Путин - в сопровождении Михаила Мишустина - побывал в Координационном центре.

- Мы в объединенном рабочем пространстве, - давал пояснения премьер. - Здесь обычно кипит круглосуточная работа, примерно 120 человек - сотрудники ведомств, представители бизнеса. У нас есть комнаты для переговоров, они названы именами российских полуостровов: Камчатка, Чукотка, Таймыр. А открытые пространства - именами рек: Печора, Ангара, Иртыш, Урал, Амур. Тут работают все вице-премьеры, но особенно часто — Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства, - ред.), он облюбовал себе место в переговорной комнате «Крым». Все туда хотели...

Президенту доложили о новой схеме работы правительства и реализации национальных целей при использовании возможностей Координационного центра. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин с интересом осмотрел Координационный центр и дал свое напутствие - из регионов сюда должна поступать обратная связь, данные о проблемах россиян.

- Должна быть отлажена эта работа. Чтобы нужная информация - не «причёсанная», не красиво оформленная, а именно объективная поступала, накапливалась и обрабатывалась, - сказал президент.

КСТАТИ

Координационный центр Правительства создан 12 февраля 2021 года для обеспечения взаимодействия федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в процессе разрешения штатных и нештатных ситуаций, поддержки реализации приоритетных задач и проектов, определённых Президентом и Правительством.

Деятельность Координационного центра построена на современных цифровых технологиях – системе управления спецпроектами, системе управления рисками социально-экономического развития Российской Федерации, мультимодальной системе сбора обратной связи от граждан, системе анализа данных и других. Большие данные поступают в режиме реального времени, в том числе из государственных информационных систем различного уровня и других источников.

Стратегическое управление и общее руководство центром осуществляет Председатель Правительства Михаил Мишустин. Руководитель Координационного центра – Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.