Мишустин показал Путину Координационный центр

Владимир Путин - в сопровождении премьер-министра Михаила Мишустина - побывал в Координационном центре. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Как раз в этот вторник, 13 апреля, Дмитрию Пескову пришлось опровергать публикации иностранных СМИ «про секретный подземный бункер», где якобы готовится Послание президента Путина Федеральному собранию - оно должно быть оглашено 21 апреля

Пресс-секретарь рассказал журналистам, что секретный бункер под землей напротив «Белого дома», о котором написали западные информагентства, – «это не бункер, и не секретный».

«Это тот самый координационный центр правительства, который сегодня посетит Путин».

(Для слишком любопытных открою «тайну» - этот объект находится в районе гостиницы «Украина».)

Со слов Пескова, центр располагается в комфортном конференц-зале и доступен для экспертов, политиков и депутатов. (Что касается Послания, то оно, как пояснил пресс-секретарь, готовится вовсе не в бункере и не в этом центре, а в Кремле. В подготовке этого документа активно участвуют разные экспертные подразделения, в том числе члены правительства.

И в тот же день Владимир Путин - в сопровождении премьер-министра Михаила Мишустина - побывал в Координационном центре.

- Владимир Владимирович, мы находимся в объединенном рабочем пространстве, - давал пояснения премьер. - здесь обычно кипит круглосуточная работа, примерно 120 человек - сотрудники ведомств, представители бизнеса здесь работают. У нас есть комнаты для переговоров, они кстати названы именами российских полуостровов, это Камчатка, Чукотка, Таймыр. А открытые пространства - именами рек: Печора, Ангара, Иртыш, Урал, Амур. И именно тут расположены рабочие места сотрудников и проходят наши такие рабочие сессии. Мы здесь мониторим исполнение достижения национальных целей.

Президенту доложили о новой схеме работы правительства и реализации национальных целей при использовании возможностей Координационного центра. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин ознакомился с работой электронного портала национальных проектов и навигационной системы использования возможностей национальных проектов для граждан Российской Федерации; осмотрел зону коворкинга и ситуационный центр.

Президенту доложили о новой схеме работы правительства и реализации национальных целей при использовании возможностей Координационного центра.

ЧТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

Владимир Путин заявил, что регионы должны предоставлять не «причёсанную» и «красиво оформленную» информацию, а объективные данные о проблемах россиян. Об этом он сказал в ходе посещения координационного центра правительства России. По словам российского лидера, из регионов должна поступать обратная связь.

«Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация - не причёсанная, не красиво оформленная, а именно объективная информация - поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась», - цитируют президента информагентства.

КСТАТИ

Координационный центр Правительства создан 12 февраля 2021 года для обеспечения взаимодействия федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в процессе разрешения штатных и нештатных ситуаций, поддержки реализации приоритетных задач и проектов, определённых Президентом и Правительством.

Деятельность Координационного центра построена на современных цифровых технологиях – системе управления спецпроектами, системе управления рисками социально-экономического развития Российской Федерации, мультимодальной системе сбора обратной связи от граждан, системе анализа данных и других. Большие данные поступают в режиме реального времени, в том числе из государственных информационных систем различного уровня и других источников.

Стратегическое управление и общее руководство центром осуществляет Председатель Правительства Михаил Мишустин. Руководитель Координационного центра – Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.