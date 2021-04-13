В Британии изучат причастность России к смерти отравившейся в Эймсбери Дон Стерджес

Дон Стерджесс в Британии считают жертвой отравления "Новичком". Фото: PA/TACC

Британская полиция совместно с кабинетом министров продолжает расследование историю с отравлением нервно-паралитическим веществом, которая произошла еще в марте 2018 году. Тогда бывшего английского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в парке города Солсбери. Расследование установило, что экс-полковник ГРУ был отравлен.

В это же время британец Чарли Роули в парке нашел флакон духов, в котором, как потом установило следствие, оставался яд. Роули решил, что негоже добру пропадать, и подарил находку своей возлюбленной Дон Стерджесс. Через несколько дней пару обнаружили без сознания. В больнице женщина умерла, а Роули для восстановления потребовалось несколько месяцев.

Лондон настаивает, что в отравлении замешана Россия. Москва в свою очередь неоднократно отрицала причастность к этому происшествию.

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь изучением возможного участия «иностранного государства» в отравлении Дон Стерджесс займется коронер, специалист, расследующий смерть при необычных обстоятельствах, когда причина случившегося не очевидна. В постановлении суда отмечается, что коронер Хизер Халлет не сможет провести полноценное расследование гибели британки без рассмотрения вопроса о возможной причастности Москвы к этому делу.

Ожидается, что Халлет установит связь между гибелью Стерджесс и отравлением Скрипалей, а также изучит меры, которые приняли власти по обеспечению общественной безопасности после инцидента в Солсбери. В том числе, расследует причастность к этому делу россиян Александра Петрова и Руслана Боширова.

- Расследование возможной ответственности российского государства должно неизбежно предполагать некоторое (то есть ограниченное) расследование отношений господина Скрипаля с российским государством и обстоятельства его отъезда из России, - говорится в постановлении суда.

Предварительные слушания должны состояться летом и осенью.

Кстати, Хизер Халлет уже заявила, что к расследованию могут подключиться все заинтересованные российские ведомства. Она также попыталась связаться с Петровым и Башировым, но те на ее сообщения не ответили.