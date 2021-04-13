Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В массовой вакцинации от ковида в нашей стране применяются уже две вакцины - «Спутник V», а также «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор», ее партии начали поступать в регионы с 5 апреля. «Комсомолка» продолжает получать вопросы от читателей об особенностях подготовки к прививке, трактовке результатов вакцинации и т.д. Сегодня разобрать самые важные моменты нам помогает заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная

? Подскажите, пожалуйста, если у человека хроническое заболевание - бронхиальная астма - можно ли делать прививку от ковида без согласования с пульмонологом?

Евгения

- Бронхиальная астма - полиэтиологическое заболевание (то есть в основе ее развития могут лежать самые разные причины. - Ред). Есть различные формы и этапы развития бронхиальной астмы, а также факторы риска. Поэтому в любом случае надо проконсультироваться с врачом-терапевтом или пульмонологом, который вас наблюдает. Решение о вакцинации в каждом конкретном случае принимается индивидуально.

? Мне 65 лет. В начале года вакцинировалась от коронавируса, вторую дозу получила 23 января (прививка от ковида делается в два этапа с интервалом 2-3 недели. - Ред.) 7 апреля сдала анализ на антитела. Результат: IgG меньше 21. Как быть? Может, мне нужно сделать повторную вакцинацию?

Анна Григорьевна

- Прежде всего нужно знать, на какой тест-системе проводилось исследование (в России сейчас зарегистрировано более 100 тест-систем для диагностики ковида. - Ред.). Критерий оценки результата - отрицательный, сомнительный или положительный результат - могут отличаться на тест-системах разных производителей.

Если результат точно отрицательный, то целесообразно проконсультироваться с врачом в отношении сроков ревакцинации и выбора вакцины.

От редакции: в ряде случаев у людей может быть снижен иммунный ответ, и затрудняется выработка антител после вакцинации. «КП» подробно писала о таких ситуациях.

? У меня саркоидоз уже около 10-ти лет (системное воспалительное заболевание. - Ред.). Сейчас мне 73 года, есть и другие болезни: сердечная недостаточность, камни в почках. Каждый год делаю КТ, кроме 2020 года - пришлось отменить из-за пандемии. Результаты бывают разные: то прогресс, то регресс. Благодаря определенному режиму питания, гимнастическим упражнениям потихоньку радуюсь жизни. Прошу вашего совета: прививаться мне «Спутником» или дождаться другой вакцины? Врачи в районной поликлинике разводят руками, ничего толком не говорят. Кстати, прививку от гриппа я делаю каждый год.

Лина Павловна

- Для решения вопроса о вакцинации необходимо, чтобы саркоидоз и остальные ваши заболевания находились в стадии ремиссии. Сейчас в арсенале врачей уже есть выбор различных препаратов для вакцинации от COVID-19, и медики могут индивидуально подобрать для вас оптимальный вариант, исходя из особенностей состояния здоровья.

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