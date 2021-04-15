Сахар под контролем: как оценить риск развития диабета

Фото: Shutterstock

Вкратце о диабете

Проще говоря, диабет – это нарушение усвоения глюкозы из-за нехватки инсулина. Глюкоза – основной источник энергии организма, а инсулин регулирует ее обмен. Другими словами, большинство тканей и органов не могут перерабатывать глюкозу без инсулина, а соответственно и получать энергию.

Самый часто встречающийся тип диабета – второй. При нем организм вырабатывает инсулин, но его либо не хватает, либо клетки тела не слушаются его «команд» и не пропускают внутрь себя глюкозу – это называется инсулинорезистентность. Сразу за вторым типом идет первый, более редкий – при нем поджелудочная железа не вырабатывает инсулин совсем.

Столкнуться с диабетом может каждый – об этом наглядно говорит его распространенность. На начало 2020 года в России поставлено 5,1 млн диагнозов «сахарный диабет». Во всем мире количество больных диабетом выросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов в 2014 году – такие сведения приводит Всемирная организация здравоохранения.

Последствия диабета и факторы риска

Первое, чем может «аукнуться» диабет – проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это не только инфаркты и инсульты – если поражены сосуды нижних конечностей, есть вероятность получить гангрену и ампутацию.

Диабет влияет на зрение – он способен поражать сетчатку, артерии, вены и капилляры глаза, что может обернуться полной слепотой. Страдает иммунитет – человек болеет чаще, а ранки начинают заживать намного хуже. В дополнение ко всему остальному, диабет – одна из основных причин почечной недостаточности.

Вероятность заболеть диабетом повышается при наследственной предрасположенности, неправильном питании, ожирении, стрессах, прерывистом и неглубоком сне, низкой физической активности. В случае с диабетом первого типа причиной нехватки инсулина могут стать травмы или заболевания поджелудочной железы, некоторые инфекционные заболевания, такие как краснуха и паротит, а также врожденные патологии и аутоиммунные заболевания.

Основные признаки диабета следующие: постоянная жажда, сухость во рту, обильное или частое мочеиспускание, резкое изменение веса, несмотря на нормальный аппетит, сухость кожи, сильный зуд, долгое заживление ран и ссадин.

Насколько опасен сахар

Потребление сахара не ведет к диабету напрямую. На самом деле, без глюкозы наш организм работать не сможет, поэтому здоровому человеку нет нужды полностью отказываться от сахара. Опасность кроется в сочетании факторов.

В сахаре много калорий – его неумеренное и регулярное потребление в сочетании с малоподвижным образом жизни ведет к избыточному поступлению калорий, что неизбежно ведет к ожирению. Как мы помним, лишний вес, недостаток физической активности и неправильное питание – факторы риска развития диабета.

Есть рекомендация по потреблению сахара от Минздрава РФ – не больше 13 чайных ложек в день. ВОЗ же рекомендует сократить количество сахара до 10% от общих потребленных калорий. Другими словами, если человек потребляет 2000 калорий в день, то из них сахар должен занимать не более 200 – это примерно 50 грамм сахара или 10 чайных ложек без горки.

Оценка риска развития диабета

Профилактика, раннее выявление и контроль – основы борьбы с диабетом любого типа на любом этапе. Проверить состояние своего организма можно в Лаборатории «Гемотест» с помощью специальных комплексов анализов: «Диагностика сахарного диабета» (скрининг), «Наследственная предрасположенность к развитию сахарного диабета 2 типа», «Диагностика сахарного диабета 1 типа» и «Мониторинг сахарного диабета» (раз в 6 месяцев).

Ознакомиться с подробной информацией по комплексам можно на странице исследований на диабет на сайте Лаборатории «Гемотест». Там же можно пройти онлайн-тест, который поможет оценить 10-летний риск развития сахарного диабета 2 типа.

Для проведения анализа возьмут кровь из вены – взятие биоматериала оплачивается отдельно. Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте «Гемотеста» или получить по электронной почте.