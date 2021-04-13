Для «чая» больше не нужен «кэш»

Крупнейший российский банк объявил о запуске сервиса СберЧаевые. Теперь, чтобы оставить чаевые официанту, подключенному к сервису, не нужно будет искать наличные. Можно будет отсканировать его персональный QR-код, затем выбрать сумму чаевых и при желании даже оставить отзыв. Оплатить можно любым удобным способом: картой, Apple Pay или Google Pay. Это сильно упрощает жизнь для клиентов. И дает дополнительный доход работникам сферы услуг, у которых доля чаевых из-за постепенного перехода на безналичные платежи с каждым годом сокращалась.

Чтобы опция стала доступной, работнику сферы услуг нужно зарегистрироваться на сайте MySberTips.ru по номеру телефона или через Сбер ID. Затем в личном кабинете необходимо привязать к сервису банковскую карту, на которую будут начисляться безналичные чаевые. Там же можно сформировать персональный QR-код, по которому клиенты будут совершать переводы.

- Все больше наших клиентов отказываются от наличных в пользу удобных и безопасных бесконтактных платежей. Мы в Сбере активно развиваем это направление в различных отраслях — от ретейла до транспорта. Поэтому с каждым днем в России остается все меньше мест и ситуаций, где людям могут понадобиться купюры и монеты. СберЧаевые позволят клиентам легко благодарить работников сферы услуг за оказанный сервис, даже если с собой нет наличных и банковских карт - достаточно смартфона, - разъяснил важность сервиса Кирилл Царев, заместитель председателя правления Сбербанка.

Как пояснили в банке, работники сферы услуг могут создать несколько QR-кодов - с разными названиями и целями. Это позволит отслеживать поступившие средства и систематизировать их. Вся статистика будет отображаться в личном кабинете, в том числе в виде графиков с разбивками по дням, неделям и месяцам, средним чеком и другой полезной информацией. В отдельном разделе будут показываться сообщения клиентов, которые они смогут отправлять вместе с чаевыми.

Опрошенные «КП» эксперты положительно оценивают новацию. Главный аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов считает, что запуск безналичных чаевых – это своевременная инициатива. По его словам, пандемия в данном случае выступила в роли катализатора. Вот уже год россияне стали осознанно отказываться от наличных, чтобы избежать возможного контакта с заболевшими.

- В целом нет ничего удивительного в том, что Сбербанк пришел к решению предлагать такую опцию своим клиентам. Очевидно, что идея будет пользоваться популярностью и будет адаптирована и другими крупнейшими финансовыми организациями. Более того, данная услуга не будет обременительной опцией, а ее применение всегда будет зависеть только от решения самого клиента, - сказал Антонов.

Экономист Андрей Бархота согласен, что механизм выплаты чаевых при помощи современных платежных сервисов сегодня более, чем актуален.

- Ранее синергия между ресторанами и финансовыми организациями проявлялась в большеи степени в программах лояльности, прикрепленных к платежным сервисам. Сегодня этого недостаточно, требуются новые платежные решения, - сказал эксперт.

По его мнению, безналичная оплата чаевых решает сразу несколько вопросов. Во-первых, повышает стабильность поступления индивидуальных вознаграждении сотрудников сферы услуг за счет облегченного платежного решения в виде сканирования QR-кода. Во-вторых, повышают объем и качество обратнои связи клиентов об уровне предоставленного обслуживания.