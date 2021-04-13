Навальный в колонии требует себе Коран «в разных толкованиях»

Блогер удивляется, почему не может получить эти издания без экспертизы на экстремизм. Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Навальный во Владимирской колонии в срочном порядке потребовал выдать ему Коран. Причем, не тот, что был переведен в России по указу Петра Первого в 1716 году, а его различные толкования на арабском языке.

Вот, что пишет на своей странице в Instagram сам Навальный, который в глубокой заинтересованности духовной жизнью мусульман замечен никогда не был: "Кто бы мог подумать, что первый раз я подам в суд на мою колонию из-за Корана. Да-да. Не из-за отказа допустить врача (причина моей голодовки), не из-за условий содержания, а из-за Священной Книги мусульман. Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит. Когда меня только посадили, я составил список улучшений самого себя, которые постараюсь сделать в заключении. Один из пунктов: глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка".

Зная личность Алексея Навального, возникает диссонанс, а с вместе с ним и вопросы. И тот, как бы предчувствуя, объясняет, зачем ему это понадобилось: "А я вот решил, что стану чемпионом Корана из российских политиков-немусульман. Я его и раньше читал, конечно. Но так, как все, - "читаю, чтобы поставить галочку, но ничего не понимаю". Мне этого недостаточно. Ну и, кстати, понял, что мое развитие как христианина тоже требует изучения Корана. Я даже самонадеянно решил, что выучу его наизусть! Однако выяснилось, что а) это для меня невозможно б) это не имеет ни малейшего смысла. Сколько-нибудь серьезное изучение Священной Книги может быть только на арабском языке. А где я его здесь выучу? Единственный вариант - купить 2-3 тома Корана с комментариями разных людей и вдумчиво читать".

Блогер, очевидно, говорит про международные конкурсы по чтению Корана наизусть. Они проводятся в целом ряде исламских стран. Но для этого нужно знать арабский язык. Тут одно из двух: либо Алексей решил его выучить (в его возрасте 2 лет, которые он получил решением суда, на это, правда, не хватит), либо кто-то в колонии решил через него получить издания на арабском языке в толковании, которое запрещено среди российских мусульман. А таких в России печатается немало.

Толкования Корана, начиная с 10 века, существовали разные и довольно противоречивые. Далеко ходить не будем: например, 17 сентября 2013 года решением Октябрьского районного суда Новороссийска была признана экстремистской книга "Смысловой перевод священного Корана на русский язык". В 2018-ом и 2020-ом году Красноглинский районный суд Самары признал экстремистским первый том из трехтомного русскоязычного издания толкования Корана богослова Абд ар-Рахмана ас-Саади. Суд установил, что в данных изданиях можно встретить высказывания, речь в которых идет о преимуществе одних людей над другими. А в сети опубликован неполный перечень различных трактований Корана, которые запрещены в России. Экспертам, очевидно, нужно время, чтобы разобраться в предпочтениях будущего арабиста и доставить ему книгу, которая отвечает российским законам.

В жалобе Навального ключевые слова - "купить 2-3 тома Корана с комментариями разных людей и вдумчиво читать". Может, это и не жалоба вовсе осужденного за мошенничество Алексея? Похоже, что он эзоповским языком говорит о том, что в колонии встретился с кем-то, кто требует раздобыть запрещенные издания Корана.

"Я приехал сюда месяц назад и привез кучу книг. И заказал кучу книг. Но до сих пор мне не дали ни одной. Потому что все их "надо проверять на экстремизм". Это занимает три месяца. Вы и Коран будете проверять на экстремизм? Это же глупо и незаконно," - продолжает Навальный в своём блоге.

Требования Алексея Навального вызывают удивление ещё и потому, что проблем с получением Корана в колонии нет. Там часто бывают с лекциями как православные священники, так и представители духовного управления мусульман "Владимирский Мухтасибат". Они никогда не откажут «гостю» в его духовной потребности.

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