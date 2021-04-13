Бывшим сотрудникам МЧС, по халатности которых погибли восемь пожарных, дали условные сроки

23 сентября 2016. На месте пожара на складе искусственных цветов и пластиковой посуды на Амурской улице. В результате пожара погибли 8 сотрудников МЧС. Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику управления пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС по городу Москве Дмитрию Ширлину и бывшему сотрудника столичного МЧС Сергею Барсукову. Приговором суда Ширлину и Барсукову за халатность повлекшую по неосторожности смерть 8 подчиненных назначено наказание в виде 5 и 4 лет лишения свободы условно.

Судом установлено, что в 2016 году Ширлин и Барсуков прибыли к месту пожара складского помещения на Амурской улице в городе Москве, взяв на себя руководство по организации его тушения. При этом одной из задач Ширлина, как руководителя тушения пожара, было обеспечение безопасности личного состава пожарной охраны. В ходе тушения пожара шел процесс сбора, обработки и анализа данных о текущей обстановке, в том числе с учетом данных должностных лиц администрации горящего объекта. Ширлин и Барсуков должны были непрерывно вплоть до ликвидации возгорания осуществлять разведку места пожара и, располагая этими сведениями, принимать решения с учетом ситуации. В условиях, когда было очевидным и неизбежным скорое обрушение крыши здания, вместо того, чтобы отозвать подчиненных, находившихся на крыше, обвиняемые приняли решение направить туда дополнительные силы при отсутствии крайней необходимости. Вскоре конструкция обрушилась, 8 пожарных провалились вниз и, получив термические ожоги, погибли.

Тушение пожара на складе искусственных цветов и пластиковой посуды на Амурской улице, сентябрь 2016 г. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Проблема, которую как считают обвиняемые, они пытались решить, не требовала подобных усилий и жертв. Холодильная установка, которая, по их мнению, могла взорваться, находилась в другой стороне горящего здания. И только после гибели пожарных к ней направили сотрудников склада для того, чтобы слить находившийся внутри аммиак. Причем это было сделано беспрепятственно, так как огня вблизи установки не было. Все это можно было решить заблаговременно, избежав жертв, так как представители склада заранее сообщали о возможности нейтрализовать аммиак безопасным путем, - пояснила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Все выводы следствия подтверждаются комплексом судебных экспертиз, в том числе пожарно-технических. Все проведенные экспертизы, одна из которых проводилась по ходатайству стороны защиты, прямо указывают, что обрушение произошло из-за длительного воздействия огня и температуры на перекрытия здания.

Таким образом, суд установил, что версия обвиняемых о возможном взрыве была всесторонне проверена и полностью опровергнута. В доказательственную базу по делу наряду с заключениями экспертиз вошли показания нескольких десятков пожарных, данные осмотров, анализ документации и другие доказательства.

- На основании показаний свидетелей, доказательств и экспертиз суд пришел к выводу, что Ширлин и Барсуков нарушили положения как федерального закона "О пожарной безопасности", так и действовавшего на тот момент Порядка тушения пожаров, утвержденного приказом МЧС, а также Правил по охране труда. Собранные доказательства свидетельствуют о прямой причинно-следственной связи между халатными действиями Ширлина и Барсукова и наступлением смерти 8 человек, - отметила Петренко.