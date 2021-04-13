«Карты превратятся в обычный пластик»: Что будет, если ли Россию отключат от Visa и Mastercard

В России выпущено почти 300 миллионов банковских карт, три четверти - это Visa или Mastercard. Фото: ТАСС/ Евгений Курсков

Санкционная риторика со стороны Запада ужесточается. США и Европа продолжают пугать, что готовы отключить Россию от системы глобальных межбанковских переводов SWIFT. Более того, появились слухи, что вслед за этим нашу страну могут отключить и от международных платежных систем - Visa и MasterCard. И если первое ударит в основном по банкам и крупным компаниям, то второе - непосредственно по нам с вами. «Комсомолка» выяснила, чем же все-таки грозят подобные санкции и насколько они опасны для наших накоплений.

СКОЛЬКО В РОССИИ ТАКИХ КАРТ?

По данным ЦБ, всего в России выпущено почти 300 миллионов банковских карт. Из них три четверти - это карты платежных систем Visa и MasterCard. На долю национальной платежной системы «Мир» приходится лишь 23%. Хотя она постоянно растет. Как за счет бюджетников, получающих зарплаты на эти карты, так и за счет дополнительных преференций, которые можно по ним получить (скидки на проезд в общественном транспорте, кэшбек на путешествия и другие).

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ИХ ОТКЛЮЧАТ?

В теории это означает следующее. Совершить операции по этим карта не получится, потому что не будет связи с оператором платежной системы. То есть при совершении покупки деньги из одного банка (например, того, где лежат ваши деньги) не могут попасть в другой (того, где находится, например, счет магазина).

Тем не менее несколько лет назад российские власти подстраховались. Они внесли поправки в закон. И теперь внутренние операции по картам VISA и MasterCard переданы в ведение Национальной системы платежных карт. То есть, при введении санкций этими картами можно будет пользоваться внутри страны.

Правда, когда в марте 2019 года под подобные санкции попал «Еврофинанс Моснарбанк», карты его клиентов (всего 2000 штук) все же оказались заблокированными. Тогда это объяснили технической проблемой со стороны процессинговой компании. Но факт есть факт - карты клиентов превратились в обычный пластик.

- В худшем случае, если нас отключат от VISA и MasterCard, возникнет затык с электронными платежами. То есть, пользоваться такой картой я не смогу. Но это дело решаемое. В этом случае банк просто выпустит мне другую карту - например, платежной системы «Мир», - пояснил «КП» макроэкономист, финансист Михаил Королюк.

НЕ ПРОПАДУТ ЛИ НАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ НА КАРТАХ?

- Даже если карта заблокируется, с деньгами, лежащими на ней, ничего не случится. Они же лежат не на карте, а на счете в конкретном банке. Деньги оттуда никуда не денутся, - успокоил Михаил Королюк.

Причем не важно, в долларах они хранятся или в рублях. Карта - это лишь пластиковый ключ к счету. И чтобы заново получить к нему доступ, нужно будет просто поменять карту. Поэтому в том, чтобы бежать и снимать деньги с банковской карты, никакого практического смысла нет.

Теплятся слухи, что Россию могут отключить от международных платежных систем Visa и MasterCard. Фото: Shutterstock

МОЖНО ЛИ БУДЕТ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ЗА РУБЕЖОМ?

А вот с этим возникнет проблема. Даже если подстраховка законодателей сработает и уже выпущенными картами VISA и MasterCard можно будет пользоваться внутри страны, они будут полностью бесполезны за рубежом. Карта «Мир» тоже особо не поможет. Ее хоть и принимают на всей территории России и в некоторых соседних странах, но глобальной эта платежная система пока не стала. Поэтому в путешествия придется брать наличные доллары и евро, а при покупке товаров в иностранных интернет-магазинах, - пользоваться электронными кошельками (например, QIWI или Яндекс.Деньги).

ВВЕДУТ ЛИ ЭТИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ?

Вопрос открытый. До этого против нас либо применялись точечные санкции против конкретных лиц или отдельных организаций, либо все ограничивалось лишь угрозами.

- Международные платежные системы ориентированы на частных лиц. Если их отключат, это будет очень грубым вмешательством, применением оружия неизбирательного поражения, от которого в основном пострадает, скажем так, мирное население. Поэтому плохо представляю себе, как их могут отключить, - считает Михаил Королюк.

При этом VISA и MasterCard всеми силами держатся за все еще растущий российский рынок. Ведь с каждой транзакции они получают процент. И идти на поводу у политиков в ущерб собственным бизнес-интересам эти коммерческие компании явно не захотят. Если их, конечно, не вынудят к этому.