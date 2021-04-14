Анекдоты: Может, встретимся как-нибудь, посидим, посмотрим в телефоны, что скажешь?

- Представляешь, один мужик в завещании оставил сто тыщ баксов одной бабе, которая сорок лет назад отказалась выйти за него замуж!

- Да-а-а, вот это я понимаю - благодарность!

* * *

Знаете ли вы, что в отличие от других людей работники Гознака на запросы своих жен не могут себе позволить, как все, возмутиться: «Я что, деньги печатаю?!»

* * *

- Решил спортом заняться Что посоветуете?

- Для понтов или для самообороны?

- Для самообороны.

- Тогда бег.

* * *

- Вот видишь, Люся, какая ты! Себе взяла большой кусок, а мне оставила маленький...

- Вова, а ты? Как бы ты сделал?

- Люся! Я, конечно же, взял бы себе маленький.

- Ну и?! И какого xpена ты тогда кричишь? Я тебе такой и дала!..

* * *

Фотографу на корпоративе заплатили дважды: за то, чтобы снимал, и за то, чтобы все стер.

* * *

Знаете ли вы, что опытный врач-диагност может определить состояние пациента с точностью до 200 рублей.

* * *

Очень бедно все жили в СССР, вечно что-то собирали - металлолом, макулатуру, гербарии, монеты, марки.

Но вот денег на лечение не собирали…

* * *

Поди пойми этих женщин: сначала пугают маму, что выйдут замуж, потом пугают мужа, что уйдут к маме...

* * *

Запись в дневнике:

«Ваш сын сегодня опять дрался на перемене. Я поставила на него и выиграла 500 рублей. Спасибо».

* * *

Купил туалетный освежитель воздуха «Швейцарские Альпы».

Дурят нашего брата: пахнет, как во французских Пиренеях.

* * *

- Дорогой, забери меня сегодня вечером из клиники пластической хирургии.

- Хорошо, дорогая, а как я тебя узнаю?

* * *

Штирлиц на несколько часов впервые в жизни впал в ступор, увидев в заполняемой анкете вопрос: «резидент - нерезидент»...

- Да не переживайте вы так, Штирлиц! - успокоил его Мюллер. - Это для налоговой…

* * *

- С тобой я не высыпаюсь. Когда ты спишь, то занимаешь полкровати.

- Так тебе тоже половина остается.

- Но не такая же, а четверть справа от тебя и четверть слева.