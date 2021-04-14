Анекдоты: Может, встретимся как-нибудь, посидим, посмотрим в телефоны, что скажешь?

- Представляешь, один мужик в завещании оставил сто тыщ баксов одной бабе, которая сорок лет назад отказалась выйти за него замуж!
- Да-а-а, вот это я понимаю - благодарность!
* * *
Знаете ли вы, что в отличие от других людей работники Гознака на запросы своих жен не могут себе позволить, как все, возмутиться: «Я что, деньги печатаю?!»
* * *
- Решил спортом заняться Что посоветуете?
- Для понтов или для самообороны?
- Для самообороны.
- Тогда бег.
* * *
- Вот видишь, Люся, какая ты! Себе взяла большой кусок, а мне оставила маленький...
- Вова, а ты? Как бы ты сделал?
- Люся! Я, конечно же, взял бы себе маленький.
- Ну и?! И какого xpена ты тогда кричишь? Я тебе такой и дала!..
* * *
Фотографу на корпоративе заплатили дважды: за то, чтобы снимал, и за то, чтобы все стер.
* * *
Знаете ли вы, что опытный врач-диагност может определить состояние пациента с точностью до 200 рублей.
* * *
Очень бедно все жили в СССР, вечно что-то собирали - металлолом, макулатуру, гербарии, монеты, марки.
Но вот денег на лечение не собирали…
* * *
Поди пойми этих женщин: сначала пугают маму, что выйдут замуж, потом пугают мужа, что уйдут к маме...
* * *
Запись в дневнике:
«Ваш сын сегодня опять дрался на перемене. Я поставила на него и выиграла 500 рублей. Спасибо».
* * *
Купил туалетный освежитель воздуха «Швейцарские Альпы».
Дурят нашего брата: пахнет, как во французских Пиренеях.
* * *
- Дорогой, забери меня сегодня вечером из клиники пластической хирургии.
- Хорошо, дорогая, а как я тебя узнаю?
* * *
Штирлиц на несколько часов впервые в жизни впал в ступор, увидев в заполняемой анкете вопрос: «резидент - нерезидент»...
- Да не переживайте вы так, Штирлиц! - успокоил его Мюллер. - Это для налоговой…
* * *
- С тобой я не высыпаюсь. Когда ты спишь, то занимаешь полкровати.
- Так тебе тоже половина остается.
- Но не такая же, а четверть справа от тебя и четверть слева.