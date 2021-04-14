Стартовал набор волонтеров для проведения нацфинала WorldSkills Russia 2021

Фото: Пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

14 апреля по всей России стартует набор волонтеров для помощи в проведении финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 в Уфе.

Оргкомитет чемпионата планирует привлечь более 1100 добровольцев из всех регионов страны. По количеству волонтеров данный чемпионат станет одним из самых масштабных. В прошлом году из-за пандемии соревнования проводились в очно-дистанционном формате, поэтому число волонтеров было сокращено до 200, а на нацфинале 2019 года в Казани численность волонтерского штаба достигала 1500 человек.

Для того чтобы стать волонтером нацфинала WorldSkills Russia 2021, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Набор продлится до 17 мая.

Фото: Пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

На чемпионате волонтеры будут задействованы в различных направлениях, среди которых: сопровождение участников и гостей чемпионата, работа со службами протокола, аккредитация, регистрация. Их знания и опыт также будут востребованы при обслуживании информационных станций CityVolonteers. Помощь добровольцев потребуется и в организации работы всех площадок чемпионата, на торжественных церемониях открытия и закрытия. Ведь от их гостеприимства напрямую зависит успех проведения мероприятия и то, какое впечатление оно произведет на всю страну.

Волонтерам, прибывшим из других городов, организаторы обеспечат проживание, трехразовое питание, страховку и необходимую экипировку.

В целях эффективной подготовки для волонтеров организовано специальное обучение, позволяющее узнать больше о чемпионате, направлениях волонтерской работы в рамках его проведения, а также детально изучить все площадки. Программа подготовки и обучения реализуется оргкомитетом финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».

Волонтером можно стать вне зависимости от возраста, места жительства, образования и профессии. Волонтерское движение в России активно развивается и поддерживается со стороны правительства. Участие в нем позволяет получить дополнительные баллы при поступлении в образовательные учреждения и преимущество при устройстве на работу.

Фото: Пресс-служба Союза Ворлдскиллс Россия

«Ворлдскиллс для меня как вторая семья, – комментирует Диана Святова, волонтер финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), проходившего в очно-дистанционном формате в Кузбассе осенью 2020 года. – С движением Ворлдскиллс Россия я знакома с 2019 года, когда сама была участницей нацфинала, где заняла первое место в компетенции “Дошкольное воспитание” среди юниоров. В 2020 году решила попробовать себя в роли волонтера и нашла свое призвание. Для меня это был потрясающий опыт и огромное количество новых знакомств, приятно было чувствовать себя полезной, находиться в кругу профессионалов, в самом центре событий. После чемпионата я продолжила заниматься волонтерством на других мероприятиях, что помогло мне раскрыться, стать более уверенной в себе и завести новых друзей по всей России. На мой взгляд, от волонтеров многое зависит на этом чемпионате. Их работа позволяет сделать его ярче».

О чемпионате

Финал национального чемпионата ежегодно проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», который входит в нацпроект «Образование». Соревнования проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров до 16 лет.

В 2021 году организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ).

Соревнования основной возрастной категории пройдут по 105 профессиональным компетенциям. По 51 компетенции запланированы состязания направления WorldSkills Russia Juniors. Ожидается, что участниками чемпионата станут более 1800 конкурсантов, из них более 600 – юниоры. Экспертное сообщество представят около 2000 человек.