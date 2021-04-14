«Такой функции действительно не хватало»: как водители отреагировали на кнопку «Конфликт» в такси

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Работа водителей такси только на первый взгляд кажется простой. Порой им попадаются проблемные пассажиры, которые хамят, а иногда распускают руки. Причем агрессию проявляют все, независимо от пола: как мужчины, так и хрупкие девушки. Многие помнят скандал, когда пассажирка устроила истерику в такси, кричала водителю «Вези меня, мразь», и била его кулаками. Если бы видеорегистратор не снимал в это время все происходящее в машине, водителю вряд ли бы поверили.

По словам водителей, конфликты иногда возникают на пустом месте. И даже если таксист ни в чем не виноват, есть риск, что ситуация разрешится не в его пользу. Но недавно появилось решение, которое позволяет таксисту зафиксировать конфликт и сообщить о нем агрегатору - кнопка «Помощь» или «Конфликт» в рабочем приложении водителей Яндекс Про. Нажав на нее, можно записать на аудио все, что происходит в салоне, и отправить запись в службу поддержки. Мы узнали, как сами таксисты оценивают нововведение.

КАК РАБОТАЕТ КНОПКА ПОМОЩИ

Спорные ситуации возникают чаще, чем может показаться, и иногда водителям сложно себя защитить.

- Работаю в такси три года, и чего только со мной не происходило. Ситуации, из-за которых клиенты пытались со мной ругаться, бывали крайне абсурдными. К примеру, пассажир ждет у одного подъезда, хотя вызвал машину к другому, а потом жалуется в сервис, что таксист не приехал. Или не хотят платить за ожидание, и тоже жалуются, - говорит водитель такси Николай Клевцов.

- Если на водителя жалуется пассажир с хорошим рейтингом, который никогда не конфликтовал, и вы, будучи хорошим водителем, всегда получали хорошие отметки, правда всегда будет на стороне клиента, а таксисту свою невиновность нужно будет еще постараться доказать. И так во всех агрегаторах, - говорит Борис Орельский, водитель и по совместительству ведущий YouTube канала «Будни таксиста».

- Теперь ситуация изменилась. Появилась возможность оградить себя от всяких посягательств на рейтинг, блокировок и всего, что может навредить водителю, и даже помочь в случае физических нападок. В Яндексе сделали такое: в случае конфликтной ситуации водитель может нажать в приложении на кнопку «Конфликт», и в салоне начнется аудиозапись всего происходящего. Сделанная запись поможет в урегулировании спора, когда служба техподдержки займется решением вопроса. Это лучше, чем убирать телефон с держателя, снимать пассажира, тыкая телефоном ему в лицо, что еще больше может вывести человека из себя, - добавляет Орельский.

Кнопка «Конфликт» работает уже во всей России. Аудио записывается в течение 10 минут и затем прекращается. Но если конфликт себя не исчерпал, можно нажать кнопку второй или третий раз, число записей не ограничено.

Запись водитель может отправить в службу поддержки. После этого в приложении появится чат, где его попросят описать ситуацию подробнее, или перезвонит сотрудник техподдержки. Аудиозапись станет доказательством слов водителя и будет храниться в сервисе месяц в зашифрованном виде.

ЗАПИСЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ В ЧУВСТВА

По словам таксистов, система предупреждает о старте аудиозаписи. Если водитель не настроил беззвучный режим, то пассажир услышит, что разговор записывается, и, возможно, уже на этом этапе начнет себя вести спокойнее.

- Приложение голосом предупредит о начале записи. Думаю, что некоторых пассажиров это уже поможет привести в чувства. Если конфликт будет продолжаться, то водитель сможет отправить аудиозапись в службу техподдержки, которая прослушает ее и поймет, что и как происходило в салоне авто, - говорит Руслан Романовский, видеоблогер и ведущий YouTube канала «В такси». - Для водителей спорные ситуации с пассажирами - больная тема, и здорово, что Яндекс сделал такую функцию.

- Кнопка «Конфликт» - полезная кнопка. Яндекс.Такси реально идет навстречу водителям. Раньше такой функции действительно не хватало, - говорит Ольга, водитель и автор YouTube канала «Леля такси».

- С функцией записи происходящего в салоне у некоторых водителей появится возможность доказать свою правоту. Если любите работать по ночам, а в это время чаще бывают конфликты, пользуйтесь этой кнопкой. Даже если она вам не пригодится для разборки в техподдержке, запись лучше пусть будет сделана, - советует Александр, владелец таксопарка, видеоблогер и автор YouTube канала «Таксер».

ПОМОЩЬ В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ

Если пассажир оказался агрессивным, и конфликт оказался опаснее, чем ожидалось, в приложении для водителей есть кнопка «112: угроза жизни». Она позволяет обратиться в органы правопорядка.

- Кнопку «Конфликт» я никогда не нажимал. Но, если в машине происходят какие-то споры, лучше ей воспользоваться. Также есть возможность (через рабочее приложение – прим. Авт.) набрать 112. Функционал этой кнопки шире, чем просто отправка аудиозаписи в техслужбу. Вы сможете рассказать дежурному, что произошло. Правда, после этого вас перенаправят на отдел МВД по вашему району, и снова придется рассказывать, что случилось. Это может занять много времени. Лучше сразу иметь в телефоне прямые номера отделов полиции по всем районам вашего города, чтобы звонить сразу напрямую, - говорит водитель из Твери, автор YouTube канала «Про taxi».