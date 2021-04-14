Новая денежная реформа: Зачем Центробанк собирает монеты, меняет дизайн купюр и вводит в обращение цифровой рубль

До 2025 года в России обновится дизайн банкнот шести номиналов. Все они будут приведены к одному стилю с 200- и 2000-рублевками, запущенными в оборот совсем недавно. На фото - председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Фото: Артем КОРОТАЕВ/ТАСС

Наличные деньги постепенно уходят в небытие. Доля безналичных операций в рознице по итогам прошлого года превысила 70%. И продолжает расти. А тут еще и новые инициативы ЦБ - изменение дизайна купюр, массовый сбор монет у населения и некая новая и таинственная сущность под названием «цифровой рубль». Что это - социальный прогресс или грандиозная афера со стороны государства? Разбираемся в наболевших вопросах.

МОНЕТЫ - НА БАЗУ!

Если верить последней статистике ЦБ, почти половина выпущенных монет оседает в кубышках россиян. Их не используют для покупок, а хранят дома. Поначалу это показалось мне бредом, пока я не вспомнил о трехлитровой банке мелочи, которая скопилась у меня несколько лет назад. Какое-то время я воспринимал ее как самый последний резервный фонд. Мол, когда денег будет совсем не хватать, тогда я прибегну к этой кубышке. Сейчас это скорее обуза. Хранить ее - глупо, а нести в банк - тяжело.

Поэтому в инициативе ЦБ по сбору мелкой монеты у населения есть смысл. Если можно будет быстро, без особых проблем и лишних переплат сдать накопившую мелочь, я побегу туда одним из первых.

- В следующем году в одном из регионов установят монетоприемные терминалы, куда можно будет сдать накопившиеся излишки монет. Несколько терминалов планируется установить в крупных торговых центрах. Эти машины позволят зачислить сумму принятых монет на банковскую карту, пополнить баланс мобильного телефона или использовать на другие цели. Планируется, что такие операции можно будет проводить бесплатно или с минимальной комиссией, - пояснили «КП» в пресс-службе ЦБ.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Нынешние способы избавиться от монет далеки от совершенства. У вас либо возьмут большую комиссию (от 5% до 20% в зависимости от банка), либо заставят самостоятельно пересчитывать медяки. Как вариант - можно оплатить этими деньгами какой-нибудь товар. Но пересчитать свое «богатство» все равно придется.

- Если у вас много монет, рассортируйте их по номиналам, упакуйте отдельно и подпишите. Такие монеты у вас c благодарностью примут в оплату во многих торгово-сервисных предприятиях, на почте, в аптеке, - советуют в пресс-службе ЦБ.

Если верить статистике ЦБ, почти половина выпущенных монет оседает в кубышках россиян. Их не используют для покупок, а хранят дома. Фото: Александр РОГОЗА

НЕСОВЕРШЕННАЯ СТРУКТУРА НАЛИЧНЫХ

- Возникновение проблемы излишка монет - следствие несовершенной структуры наличных в российской экономике, - считает Александр Абрамов, профессор Школы финансов факультета экономических наук Высшей школы экономики. - Она выражается в огромном разрыве между самой мелкой монетой и стоимостью самой крупной купюры в 5000 рублей. Ни в США, ни в Европе такого нет. В текущем масштабе цен покупательная стоимость монет у нас очень низкая.

К слову, в конце марта Центробанк объявил еще об одной грядущей реформе. В ближайшие годы планируется модернизация сразу шести денежных номиналов банкнот: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Но речь лишь о том, чтобы изменить внешний вид купюр. Ради достижения трех целей. Во-первых, чтобы улучшить защиту банкнот от фальшивомонетчиков. Во-вторых, чтобы продлить им «жизнь» за счет специального лакового покрытия. В-третьих, чтобы привести все купюры к единому дизайну, который уже используется в 200- и 2000-рублевках.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

КОШЕЛЕК УХОДИТ В ЦИФРУ

И наконец, самая пугающая инициатива ЦБ - введение так называемого цифрового рубля. Что это за зверь и зачем он нужен, пока не совсем понимают даже финансовые эксперты. Но в Центробанке уверены, что за цифровой валютой будущее. Там настроены составить официальную конкуренцию биткоину и создать третье агрегатное состояние рубля - в дополнение к наличным в кошельках и безналичным на наших банковских счетах.

На первый взгляд разницы между безналичным и цифровым рублем никакой. И тот, и другой будут только в электронном виде. Первое преимущество цифровых рублей в том, что они будут храниться не в конкретном банке, а на цифровом кошельке в Казначействе РФ. Тем самым по ним будет максимальная степень защиты. Второй плюс - ими можно будет расплачиваться в любых местах. Даже там, где нет устойчивого интернета. Сейчас на этих территориях используются лишь наличные. Беда в том, что технологию офлайн-оплаты в мире пока не придумали.

- Это сложная технологическая задача. Ни в одной из стран мира пока ее полностью не решили. Нам нужно разработать технологические решения, которые были бы удобны и безопасны, - заявила Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ЗА НАШИМИ РАСХОДАМИ БУДУТ СЛЕДИТЬ?

Самое интересное во всей истории с цифровым рублем - что у него будет свой собственный номер. Это, с одной стороны, роднит его с наличными. А с другой, с безналичными деньгами. Ведь теперь можно будет отследить всю историю его перемещений. Как поясняют в ЦБ, это будет так называемый токен, то есть некая единица информации, которую можно безопасно передавать друг другу. Технология будет использована та же, что применяется в криптовалютах.

И здесь возникает резонный вопрос. Объем наличных операций сокращается, мы все чаще расплачиваемся электронными деньгами. А у этой прозрачности есть как плюсы (можно видеть, что на самом деле покупают себе чиновники с низкой зарплатой или «официальные безработные»), так и минусы (тотальный контроль за каждой тратой любого человека).

- Мне бы хотелось, чтобы у нас было право выбора, а за всеми нашими расходами и издержками не было бы тотальной слежки. Думаю, будущее за высокотехнологичными денежными системами, гарантирующими невмешательство в личную жизнь граждан, - считает Александр Абрамов.

По его мнению, как бы ни развивались безналичные расчеты, доля наличных будет оставаться высокой. По многим причинам. К примеру, даже в высокотехнологичной Швеции, где доля безналичных платежей давно выше 90%, наличные не стали выводить из обращения. Во-первых, потому что есть большой процент граждан, которые по привычке чаще используют их. Во-вторых, потому что у онлайн-денег должна быть физическая альтернатива. И цифровая валюта бумажные купюры все равно не заменит.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Как бумага заменила медь, серебро и золото

Одной из первых бумажные деньги в XVII веке попыталась ввести та же Швеция. Там, как и во многих других странах, в обороте были в основном медные монеты. Но ими было неудобно пользоваться. Например, торговцам, через которых проходили крупные суммы. Тогда основатель Стокгольмского банка предложил ввести в оборот кредитную бумагу, которая заменяла металлические монеты. Правда, первый опыт оказался неудачным. Бумажные деньги быстро обесценились, потому что купюр выпустили слишком много.

После этого похожие попытки делали и в других странах. Россия присоединилась к процессу в середине XVIII века. По той же самой причине. При наличии медных денег сбор налогов превращался в головную боль для государства, вынужденного отправлять целый караван повозок для сбора податей. Екатерина II в 1769 году решила упростить процесс и приняла решение выпустить ассигнации. Но это породило другие проблемы. Во-первых, степень защиты ассигнаций была маленькой, поэтому появилось много фальшивомонетчиков. Во-вторых, о пагубном влиянии «печатного станка» тогда никто не знал, поэтому купюры стали быстро обесцениваться.

Ассигнация в 25 рублей 1769 года. Фото: wikipedia

Прочное место в денежном обороте бумажные деньги получили в России лишь в 1843 году, когда появился манифест «О замене ассигнаций и других денежных знаков кредитными билетами». Правда, они еще очень долго соседствовали с медными, серебряными, а потом и золотыми монетами. А современный вид денежная система приобрела только при СССР.