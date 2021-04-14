Профессор Гарварда Абрахам Леб: «Одиноки ли мы во Вселенной? Слишком самонадеянно так думать!»

Астероид Оумуамуа. Фото: NASA

Ровно 60 лет назад в космос отправился первый землянин. И с тех пор нас мучает один из главных вопросов бытия: одиноки ли мы во Вселенной?

И вот наконец нашелся человек, который знает ответ на данный вопрос.

Это профессор Абрахам Леб - один из самых знаменитых астрономов планеты, бывший декан астрономического факультета Гарвардского университета.

В январе он поставил на кон свою репутацию, а научное сообщество - на уши, открыто заявив о существовании высокоразвитой инопланетной цивилизации. Доказательством, по его мнению, может быть астероид Оумуамуа, который, возможно, и не астероид вовсе, а искусственный объект!

Свои аргументы астрофизик излагает в книге «Внеземное. Первый знак разумной жизни за пределами Земли». Сейчас ее переводят на русский в издательстве АСТ.

Профессор Леб впервые дал интервью российскому СМИ в рамках программы «Клуб знаменитых путешественников» - совместного проекта Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

Абрахам ЛЕБ. Фото: wikimedia.org

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- Профессор, так одиноки ли мы во Вселенной?

- Нет. Слишком самонадеянно было бы так думать. Сегодня мы знаем, что есть звезды, подобные Солнцу, вокруг которых вращаются планеты приблизительно такого же размера, как Земля, и находятся примерно на таком же расстоянии от светила. Значит, на них могут быть вода и жизнь в привычном для нас виде. Существуют миллиарды галактик, подобных Млечному Пути. Так что маловероятно, что при одинаковых с нами условиях где-то будут иные результаты. Кстати, большинство из планет появились за миллиарды лет до нашего Солнца. Так что вполне вероятно, что во Вселенной существовали цивилизации, которые уже погибли, но отправили спутники в космос. С этими цивилизациями мы уже не сможем поговорить, но мы сможем совершить своеобразные археологические раскопки в космосе с целью найти их следы.

- Вы рискнули своей научной репутаций, назвав Оумуамуа искусственным объектом...

- Для меня это был главный вопрос, на который наука должна ответить человечеству, и я предлагаю хотя бы попытаться это сделать. Если Оумуамуа действительно искусственно созданный объект, то это опровергнет тезис нашего одиночества во Вселенной и докажет, что есть или были другие технологические культуры, у которых мы можем многому научиться и многое перенять, сэкономив время.

Возможно, нам также стоит изучить, почему эти культуры погибли, понять, как мы можем сохранить нашу планету и нашу цивилизацию, научиться по-иному использовать ресурсы, не тратить их на конфликты. Ведь это все теряет смысл в масштабах Вселенной. Быть может, мы получим звонок, который нас разбудит, заставит изменить поведение...

Из-за вероятных грандиозных последствий мы просто не имеем права игнорировать возможность инопланетного происхождения Оумуамуа. Он не похож ни на одну комету, ни на другие астероиды, это явно что-то другое. Даже те, кто пытался объяснить его естественное происхождение, признают, что ничего подобного раньше не видели...

Так что да, я готов пожертвовать репутацией ради начала научных обсуждений вариантов того, что в космосе есть искусственные тела, созданные не нами! Вопрос касается будущего всего человечества, оно гораздо важнее, чем мое собственное.

Когда мне было 17 лет, я был призван на срочную службу в Армию обороны Израиля, в ряды десантных войск. На курсе молодого бойца нас учили закрывать собой вражескую амбразуру, чтобы дать другим возможность продвинуться вперед. Все мои книги, все мои публикации на эту тему - возможность дать молодому поколению свободно обсуждать вопрос существования внеземных цивилизаций.

Я настаиваю на всесторонних исследованиях явлений, которые остаются необъяснимыми, противоречащими логике. Во-первых, это красиво, это делает науку завораживающей и нескучной.

Но что мы видим в реальности? Оумуамуа, объект, ни на что не похожий, загадочный, не вызывает никакого интереса у ученых! Они попросту не обращают на него внимания, поскольку он выводит их из зоны комфорта.

А ведь если вспомнить историю физики, то 100 лет тому назад квантовая теория была открыта именно таким образом, ведь она была ни на что не похожа. Даже Альберт Эйнштейн заблуждался, думая, что она ошибочна. Природа всегда учит нас чему-то новому. Нельзя прогуливать ее уроки!

Ученые рассчитали, что длина пришельца - около километра, ширина - почти сто метров. А фантасты даже нарисовали, как мог выглядеть инопланетный звездолет. Фото: YouTube

ПРЕДСКАЗАНИЕ ФАНТАСТА

- Если это искусственно созданный объект, какова его цель?

- Мы не знаем. Быть может, это корабль или своего рода дорожный знак для других инопланетных кораблей, или телекоммуникационная станция, а может быть, корабль-шпион. Но в отношении этой версии есть вопросы, поскольку для прохождения Солнечной системы Оумуамуа нужно было около 10 тысяч лет, а мы технологически стали бурно развиваться всего около века тому назад. То есть совсем недавно просто не могли заинтересовать инопланетные цивилизации.

Но не исключено, что его отправили просто в качестве научного разведчика для поиска живых существ на других планетах...

- Оумуамуа улетел далеко, и мы не сможем его больше исследовать?

- Увы, нет. Сейчас он настолько далек от Земли, что в миллионы раз менее ясен и менее различим для наших телескопов. Но в будущем мы сможем обнаруживать подобные объекты. Телескоп Pan-STARRS увидел Оумуамуа всего через три года после введения в строй. До этого ни один прибор был не в состоянии засечь объект с размерами и характеристиками, как у Оумуамуа. Через три года должен начать работу еще более чувствительный телескоп в Чили. И мы сможем послать к подобным объектам зонд с камерой. А фотография стоит дороже, чем тысяча слов. Или 66 тысяч слов - ровно столько их в моей книге.

Важно продолжать собирать и исследовать уже полученную информацию. Хотя можно ничего этого не делать, а лишь повторять: «Давайте забудем, это был просто камень». Но чем тогда мы будем отличаться от тех ученых, которые не соглашались посмотреть в телескоп Галилея, утверждавшего, что Земля крутится вокруг Солнца? Итог известен: Галилей сидел под арестом, все игнорировали его теорию, а Земля... так и продолжала вращаться вокруг Солнца. Реальности не важно, что мы о ней думаем, она просто существует.

- Удивительное совпадение: Артур Кларк в своем романе «Свидание с Рамой», по сути, предсказал появление Оумуамуа еще в 1973 году (см. «Цитата классика». - Ред.). Мистика?

- Честно говоря, я узнал об этой книге Кларка, когда уже была написана моя... Мистика в другом: мы тратим миллиарды на исследование, например, гравитационных волн. Или темной материи, которую вообще до сих пор не обнаружили... А вот на поиск других цивилизаций - в тысячи раз меньше. Встает вопрос: зачем тратить такую кучу денег на то, что не окажет никакого влияния на нашу повседневную жизнь?

- А вообще правильно ли мы ищем другие цивилизации?

- Не очень. Надо отправлять зонды для съемок каждого нового объекта, прилетевшего к нам из-за пределов Солнечной системы. Да, большинство из них, скорее всего, окажутся астероидами или кометами. Но ведь могут быть и те, что созданы инопланетным разумом. Это как найти пластиковую бутылку на берегу моря среди камней и песка. Но к этой «бутылке» нужно максимально приблизиться и изучить ее.

Пока ученые не делают этого, так как до Оумуамуа не знали, что Солнечную систему могут посетить тела из других систем. Сегодня всестороннее изучение каждого нового объекта, появляющегося из другой звездной системы в нашей, - разумный шаг в деле поиска таких «пластиковых бутылок».

Не исключено, что у братьев по разуму инфракрасное зрение, как у земных креветок. Да и нельзя исключать, что вид может быть таким же. В общем, нелегко будет найти общий язык. Фото: Shutterstock

«ЗЕМЛЯНЕ ВЕДУТ СЕБЯ, КАК ПОДРУГИ МОЕЙ ЖЕНЫ»

- Как вы думаете, прилетали ли к нам инопланетяне? Или, быть может, они уже среди нас?

- Я не думаю, что мы настолько им интересны, чтобы они прилетали к нам в гости. Цивилизации, подобные нашей, существовали в большом количестве миллиарды лет назад. Мы - как муравей на огромном поле, на котором жило и живет множество других муравьев.

У нас очень развито самомнение. Занимаясь астрономией, я понял, что Вселенная настолько велика и объемна, что Земля - просто песчинка. Нам стоит быть скромнее хотя бы потому, что по сравнению с сотнями миллионов лет, которые существует Вселенная, возраст человечества выражается практически ничтожным количеством единиц времени. И вообще мы ведем себя, как подруги моей жены: когда я ее встретил, все они сидели и ждали принца на белом коне. Думать, что мы настолько интересны, что к нам кто-то прилетит с другой планеты, самонадеянно, мягко выражаясь...

Кстати, большинство планет намного меньше нашего Солнца, и они принимают лучи инфракрасного спектра. Так что если там есть живые существа, то они видят все в инфракрасном излучении. Получается, что нам нечего предложить туристам с других планет: они привыкли к темно-красной траве, а у нас она зеленая. Вот и не летят они к нам в гости. На Земле инфракрасное зрение только у креветок, видимо, поэтому глаза у них как у инопланетян.

- Это шутка такая?

- Понимайте как хотите. Во время пандемии мне пришла в голову еще одна идея: разные культуры изолируются в своеобразных коконах, в которых есть все, что необходимо для существования. Но это не значит, что мы ничего не можем знать о соседях без контактов с ними. Они же выбрасывают отходы! Это примерно как репортеры копаются в мусорных баках у домов, в которых проживают звезды. Вот и мы можем много интересного узнать, копаясь в том, что другие цивилизации выбрасывают в космическое пространство.

- То есть Оумуамуа может оказаться банальным... мусором другой цивилизации?

- Или осколком космического корабля. Или все-таки кораблем - кто теперь знает... Повторяю, мы, к сожалению, упустили время...

- Когда ждать вашу книгу в России?

- Она издана уже на 23 языках и на русском увидит свет благодаря издательству АСТ в сентябре. Для меня очень важно, чтобы она появилась в России. Ваша наука сыграла важную роль в моей жизни. Любимой книгой в юности была «Релятивистская астрофизика» Якова Зельдовича. Я ее выучил наизусть. Лев Ландау, Евгений Лифшиц, Иосиф Шкловский - их работы великолепно написаны, полны глубокого содержания, в отличие от того, что издано на Западе.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Абрахам ЛЕБ - профессор, декан астрономического факультета Гарвардского университета с 2011 по 2020 год. В настоящее время - директор Института теории и вычислений Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Член Американского физического общества, Международной академии астронавтики, Американской академии искусств и наук, председатель совета по физике и астрономии национальных американских академий, советник президента США по науке и технологиям. Написал восемь научных книг и около 800 статей по астрофизике и космологии. Журнал Time внес Леба в реестр 25 самых влиятельных специалистов по изучению внеземного пространства.

СПРАВКА «КП»

Путешествие длиной 45 млн лет

Астероид Оумуамуа был обнаружен в 2017 году гавайской обсерваторией, она и дала ему имя, которое в переводе означает «посланник издалека» или «разведчик». Это первый в истории зафиксированный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему. По одной из версий, он стартовал из системы звезды Вега в созвездии Лиры примерно 45 миллионов лет назад.

В своей книге профессор Леб приводит аргументы в пользу искусственного происхождения астероида.

Форма объекта. Большинство комет и астероидов имеют шарообразное строение. В отличие от них Оумуамуа очень вытянутый и длинный. Предполагается, что имеет форму сигары длиной около километра.

Необычайная яркость. Поверхность Оумуамуа отражает в 10 раз больше солнечного света, чем обычный астероид, а значит, скорее всего, состоит не из камня.

Странное движение. До вхождения в Солнечную систему он фактически стоял на месте, словно ожидая команды. Затем пришел в движение - такое поведение нехарактерно для естественных объектов. Более того, «посланник» периодически ускорялся, будто включал двигатели. Леб объясняет эти скоростные изменения наличием солнечного паруса, который в развернутом состоянии использует энергию Солнца для движения.

К сожалению, мы упустили все моменты для изучения Оумуамуа - сейчас он покидает Солнечную систему на скорости, недоступной для наших космических аппаратов.

ЦИТАТА КЛАССИКА

«Обогнуть Солнце и вновь уйти в неведомое»

Артур Кларк. «Свидание с Рамой». Отрывок из научно-фантастического романа, написанного полвека назад:

«Номер 31/439 вовсе не был обыкновенным астероидом, бегущим по эллиптической орбите и повторяющим ее с точностью часового механизма каждые несколько лет. Он оказался одиноким межзвездным скитальцем, посетившим Солнечную систему в первый и последний раз, и двигался так стремительно, что даже гравитационное поле Солнца не способно было взять его в плен. Пронзив орбиты Юпитера, Марса, Земли, Венеры и Меркурия и непрерывно набирая скорость, он должен был в конце концов обогнуть Солнце и вновь уйти в неведомое.

Номер 31/439 нарекли именем Рама...

Тело представляло собой цилиндр столь совершенной геометрической формы, словно его выточили на токарном станке - гигантском станке, бабки которого разнесены на пятьдесят километров. Оба торца цилиндра были совершенно плоскими, лишь в центре одного из них возвышалось какое-то небольшое сооружение: диаметр цилиндра был двадцать километров...

Для монолитного цилиндра таких размеров масса оказалась чрезвычайно малой. Это уже никого не удивило: искусственное тело и должно быть полым.

Событие, на которое давно надеялись, которого давно опасались, наконец свершилось. Человечеству, видимо, предстояло принять первых гостей со звезд».