"Уже не девочка": Анжелика Варум показала свое реальное лицо крупным планом

Анжелика Варум. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анжелика Варум счастлива в браке с Леонидом Агутиным более 20 лет. У супругов есть взрослая дочь Елизавета, которая с детства живет в США. 51-летняя певица при любой возможности летает к наследнице в Майами. На днях артистка поделилась селфи с курорта.

Анжелика Варум уехала развеяться к океану. Загоревшая и отдохнувшая, она поделилась со своими подписчиками редким селфи. Певица показала реальное лицо крупным планом без макияжа.

Подписчики не могли пройти мимо честного фото. Ведь чаще всего знаменитости стараются показывать себя при полном параде. "Первое фото - смело и дерзко", "Не каждая отважится показать так себя", "А что вы хотели? Она уже не девочка!", - пишут фолловеры.

Подписчики не могли пройти мимо честного фото.

К слову, Леонид Агутин не раз говорил, как ему повезло с женой. За семейной жизнью супругов следят поклонники по всему миру. Многие знают, что в 2011 году разразился грандиозный скандал. Тогда певица была полна решимости развестись. Все из-за того, что достоянием общественности стали провокационные фото Агутина с девушкой. Снимки были сделаны во время фестиваля в Юрмале, куда супруги приехали вдвоем. На следующий день после публикации фото Анжелика собрала свои вещи и уехала.

Как вспоминал потом Леонид, когда они поговорили, то оба плакали. "Нам было так отчетливо ясно, что никуда мы друг от друга не денемся", - вспоминал о примирении с женой Агутин.

За время брака Варум сделала для себя главный вывод о том, что мужчинам требуется чувствовать себя завоевателями и удержать их на поводке просто невозможно. "В семейной жизни помимо нежности, тепла и чувства защищенности есть достаточное количество противоречий и неудобств. Но, как это не парадоксально, со временем и они становятся неотъемлемой частью этого самого счастья", - считает артистка. Варум уверена, что остается главной музой певца. Она открыто говорит: важен не "импульсивный обмен жидкостями", а глубина чувств и желание мужчины посвящать любимой женщине стихи.