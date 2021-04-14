Вопрос дня: А вы где летом отдыхать собираетесь?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист СССР:
- Предполагаю только гипотетически, конкретных предложений на лето еще не было, хотя меня всегда ждут на юге страны. Хотелось бы, чтобы люди сами выбирали, где им отдыхать и как им изолироваться. Я сейчас гастролирую - был в Туле, Саратове, Воронеже. Нельзя депрессировать. Надеюсь на морское лето.
Алексей ГЛЫЗИН, певец и композитор:
- Это лето станет, надеюсь, рабочим в отличие от предыдущего. Стараюсь сочетать отдых и работу. Планировались, но отскочили Италия, Испания и Франция. Планировал там быть до сентября, но... Теперь на Черноморском побережье график будет выстроен, но уже после майских.
Павел ГЛОБА, астролог:
- Для меня лето - терра инкогнита. Я вообще не раб планов на отдых. Но ближайшим летом рассматривал скорее Среднерусскую возвышенность. Мне важен не пафос, а чистый воздух, нетронутая природа и отсутствие стрессовых факторов. Русская земля богата такими сочетаниями. Привлекает и любое место силы, если ты там чувствуешь себя лучше, чем в привычной среде, и это не только мой родной Урал.
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:
- Турция - это территория, где я появляться не хочу и не буду. Правительство должно дать согражданам понятные направления, которые для людей окажутся комфортными. Я предлагаю рассматривать также Ливан, Армению, Сербию и не южные направления в России. Лично я буду стараться снять домик в Абхазии для всей моей многодетной семьи.
Семен АЛЬТОВ, сатирик:
- Сегодня что-то конкретно планировать на июнь - август могут лишь самые смелые люди. Лично я советую предстоящим летом выращивать на балконе в горшочке бегонию и примулу. Ковидная эпидемия заставила сограждан крепче любить Родину. Уедешь подальше - возникает проблема, как пробраться в красивые, но глухие места и там переночевать без тяжких последствий.
Оксана ФЕДОРОВА, «Мисс Вселенная-2002»:
- Мы отдыхаем в России. Пока южные направления не откроются по-настоящему, мы все будем проводить лето здесь.
Леонид, читатель сайта KP.RU:
- Лето - это много экзаменов, потом много тренировок, потом сборы в Белоруссии, где тренируемся уже десятый год по соседству с хоккеистами.