Вопрос дня: А вы где летом отдыхать собираетесь? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист СССР:

- Предполагаю только гипотетически, конкретных предложений на лето еще не было, хотя меня всегда ждут на юге страны. Хотелось бы, чтобы люди сами выбирали, где им отдыхать и как им изолироваться. Я сейчас гастролирую - был в Туле, Саратове, Воронеже. Нельзя депрессировать. Надеюсь на морское лето.

Алексей ГЛЫЗИН, певец и композитор:

- Это лето станет, надеюсь, рабочим в отличие от предыдущего. Стараюсь сочетать отдых и работу. Планировались, но отскочили Италия, Испания и Франция. Планировал там быть до сентября, но... Теперь на Черноморском побережье график будет выстроен, но уже после майских.

Павел ГЛОБА, астролог:

- Для меня лето - терра инкогнита. Я вообще не раб планов на отдых. Но ближайшим летом рассматривал скорее Среднерусскую возвышенность. Мне важен не пафос, а чистый воздух, нетронутая природа и отсутствие стрессовых факторов. Русская земля богата такими сочетаниями. Привлекает и любое место силы, если ты там чувствуешь себя лучше, чем в привычной среде, и это не только мой родной Урал.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Турция - это территория, где я появляться не хочу и не буду. Правительство должно дать согражданам понятные направления, которые для людей окажутся комфортными. Я предлагаю рассматривать также Ливан, Армению, Сербию и не южные направления в России. Лично я буду стараться снять домик в Абхазии для всей моей многодетной семьи.

Семен АЛЬТОВ, сатирик:

- Сегодня что-то конкретно планировать на июнь - август могут лишь самые смелые люди. Лично я советую предстоящим летом выращивать на балконе в горшочке бегонию и примулу. Ковидная эпидемия заставила сограждан крепче любить Родину. Уедешь подальше - возникает проблема, как пробраться в красивые, но глухие места и там переночевать без тяжких последствий.

Оксана ФЕДОРОВА, «Мисс Вселенная-2002»:

- Мы отдыхаем в России. Пока южные направления не откроются по-настоящему, мы все будем проводить лето здесь.

Леонид, читатель сайта KP.RU:

- Лето - это много экзаменов, потом много тренировок, потом сборы в Белоруссии, где тренируемся уже десятый год по соседству с хоккеистами.