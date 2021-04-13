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Спорт13 апреля 2021 21:55

Команда Тутберидзе впервые дала ответ скандалистке Баюл, открыв тайну красной пачки Загитовой

При создании легендарного платья фигуристки про украинскую чемпионку никто даже не помнил
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Алина Загитова.

Алина Загитова.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не так давно в мире фигурного катания вспыхнул настоящий "огонь". Украинская спортсменка Оксана Баюл, которая в 16 лет в 1994 году выиграла Олимпиаду в Лиллехамере, решила "пройтись" по всем звездам в своем спорте на территории России. "Под горячую руку" ей попадались Татьяна Тарасова, представители команды Этери Тутберидзе.

И один из главных моментов, который вызывает гнев у фигуристки с Украины - это красное платье, в котором Алина Загитова выступала на Олимпиаде 2018 и одержала победу на Играх в Пхенчхане. Но до поры до времени в штабе Тутберидзе хранили молчание, не говоря каких-то слов по поводу "наездов" от Баюл. И вот - ответ был дан.

Хореограф команды Тутберидзе Алексей Железняков, который уже давно работает в "Хрустальном" и не раз возникал в разных медийных историях, с удовольствием дал отпор скандалистке Баюл:

- И снова угораю, ну в этом мире только ленивый не укусил команду Тутберидзе! В этот раз отличилась Оксана Баюл. А вот мой маленький ответ, так как все происходило на моих глазах. Помните ту счастливую красную пачку Жени Медведевой, а потом у Алины Загитовой. Ну так вот! - пишет у себя в личном Инстаграме Железняков.

Команда Тутберидзе на Олимпиаде 2018.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И сказал в подробностях, какова была история появления красного платья, которое "по наследству" переходило от Евгении Медведевой к Алине Загитовой. На самом деле, про пример из истори фигурного катания с Оксаной Баюл вообще никто не припоминал. А сначала это было все в ателье у Алексея Железнякова.

А потом же преображение случилось в руках одного из самых известных дизайнеров костюмов для фигуристов - Ольги Рябенко. Она в прошлом сезоне создала платье Анны Щербаковой, которое "меняет цвет" по ходу выступления. Железняков сказал все в подробностях:

- Первая пачка для Жени была сшита в моем ателье для фигуристов, эскиз рисовал я лично и в тот момент даже близко не был знаком с костюмом Оксаны Баюл, так что речи о плагиате быть не может. Далее эта пачка как счастливый талисман перешла Алиночке и так как она выросла, но программа не поменялась, нужно было срочно решать вопрос с костюмом.

И тут взялась за дело талантивейший дизайнер в мире фигурки, Ольга Рябенко, она то и модернизировала дизайн пачки и сшила для Алины новую, но не сильно уходя от дизайна прошлой пачки, которая делалась для Жени Медведевой. Вот такой вот компот!

"На прощание" Алексей Железняков сказал, что готов и дальше раскрыть правду в ответ на нападки в адрес команды Тутберидзе. Он готов к дальнейшим разговорам:

- Ну кто там ещё хочет укусить команду Тутберидзе? Давайте не смущайтесь, а мы всей страной посмеемся, - финализировал свой ответ Железняков.

Спорт: Фигурное катание