СССР планировал смыть США с лица земли с помощью мегацунами

На побережье США должно было обрушиться мегацунами высотой 500 метров, вызванное взрывом 100-мегатонного термоядерного заряда. Фото: Shutterstock

По замыслу это должно было напоминать знаменитый пушкинский шедевр: “Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Расплеснется в скором беге…” Только вместо 33-х богатырей на на побережье США должно было обрушится мегацунами высотой 500 метров, вызванное взрывом 100-мегатонного термоядерного заряда. Со всеми вытекающими последствиями в виде городов, смытых с лица Земли и многих миллионов погибших людей. Жуткая картина!

Но что делает эту картину еще более зловещей - авторство этой идеи приписывают академику Сахарову. Жизненный путь Андрея Дмитриевича в диапазоне от создания водородной бомбы до диссидента и лауреата Нобелевской премии мира и так с трудом поддается пониманию. Особенно если не прибегать к таким диковинными понятиям, как духовные поиски, нравственный выбор и т.д. Понятно, что и при взрыве водородной бомбы выделяется не очень много гуманизма - в основном ударная волна, световое излучение и проникающая радиация, чего с лихвой хватит и мирным жителям и не очень мирным. Но идея утопить население целого континента (цунами же не будет разбирать где тут США, а где Канада с Мексикой) даже на этом фоне выглядит чем-то за гранью добра и зла, особенно когда оно исходит из уст борца за мир. И тут уж Сахарову досталось от пользователей (материалы на эту тему недавно подобно цунами разошлась в Яндекс.Дзен и других интернет-площадках), которые даже во времена налаживания добрососедских отношений предпочитали видеть Америку в гробу. Лицемерное чудовище, кровожадный псих - прямо так и писали они в своих “Айфонах”! Мы решили разобраться, как же академик и трижды Герой Социалистического Труда дошел до жизни такой.

Царь-бомба и принуждение к миру

Авторство идеи уничтожения Америки с помощью мегацунами приписывают Сахарову различные интернет-ресурсы во главе с “Википедией” со ссылкой на на известного дипломата, референта Громыко и Хрущева, секретарь ЦК КПСС Валентин Фалин. В одной из лекций, посвященной послевоенной гонке вооружений, он рассказывал: “Сахаров вообще предлагал не обслуживать вашингтонскую стратегию разорения Советского Союза гонкой вооружений. Он выступал за размещение вдоль Атлантического и Тихоокеанского побережий США ядерных зарядов по 100 мегатонн каждый. И при агрессии против нас либо наших друзей, нажать кнопки.”

Однако у самого Сахарова в его “Воспоминаниях” (он там все излагает достаточно подробно и откровенно) про идею использования термоядерных зарядов в океане рассказано совершенно иначе. Эта тема возникла после знаменитых испытаний 1961 года, когда на Новой Земле была взорвано детище Сахарова - термоядерная Царь-бомба мощностью 58,6 мегатонн. Это самое мощное взрывное устройство когда-либо изготовленное человечеством (оно было создано в единственном экземпляре). Когда район тотального разрушения полигона наложили на карту Парижа, то французская столица с запасом поместилась в “мертвой зоне” со всеми пригородами. СССР продемонстрировал - ему есть что противопоставить ядерным силам США. Это было важным условием доктрины ядерного сдерживания, сверхдержавы боялись начать войну, поскольку опасались неприемлемых для себя потерь. Демонстрация Царь-бомбы или Кузькиной матери, как ее еще называли после знаменитого выступления Хрущева, подтолкнула страны задуматься о разрядке. И спустя два года в Москве был подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой.

Создание Царь-бомбы (она же Кузькина мать) заставило политиков задуматься о необходимости договариваться. Фото: Croquant /Wikimedia Commons

Почему родился “людоедский” проект

Однако разработчики оружия, понимали, что несмотря на огромный психологический эффект термоядерное оружие на тот момент было практически не применимо для ведения войны. Если первая американская водородная бомба была размером с трехэтажный дом, и взорвать ее можно было только на собственной территории, то группе Сахарова удалось создать относительно компактное устройства. Однако бомба длинной 8 метров и диаметром 2 метра все равно не поместилась в бомболюк стратегического бомбардировщика Ту-95. Пришлось вырезать часть фюзеляжа и устанавливать специальный подъемный механизм, но все равно Царь-бомба была настолько велика, что больше, чем наполовину торчала снаружи.

Сахаров писал: “После испытания "большого" изделия (так академик называл Царь-бомбу) меня беспокоило, что для него не существует хорошего носителя (бомбардировщики не в счет, их легко сбить) – т. е. в военном смысле мы работали впустую. Я решил, что таким носителем может явиться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водо-паровой атомный реактивный двигатель. Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. Война на море проиграна, если уничтожены порты, – в этом нас заверяют моряки. Корпус такой торпеды может быть сделан очень прочным, ей не будут страшны мины и сети заграждения”

То есть речь шла не о мегацунами, а об атаке на портовые города, только не с воздуха, а с моря. Что, впрочем тоже сопровождалось бы очень большим числом человеческих жертв. Сахаров уточнял, что при подводном или надводном взрыве 100-мегатонного заряда (вдвое мощнее Царь-бомбы) это было бы неизбежно. При этом академик называет этот проект “разговорным”. В том смысле, что дело не пошло дальше нескольких разговоров.

- Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был контр-адмирал Петр Фомин (он возглавлял специальный отдел в ВМФ, который занимался адаптацией атомного оружия для нужд флота - Ред), - писал Сахаров, - Фомин был шокирован "людоедским" характером проекта и заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал своего проекта.”

Америку спасла география

Так был ли мальчик? Существовал ли в реальности хоть сколько-нибудь просчитанный проект использования мегацунами в войне против США? Оказывается - да! Хотя Сахаров не имел к нему отношения.

Подробный рассказ об этой истории приводится в книге еще одного участника советского атомного проекта лауреата Ленинской премии Виктора Адамского. По его словам идея устроить мегацунами у берегов США всплыла через год после испытаний Царь-бомбы, “но уже без участия Андрея Дмитриевича и, определенно, без его ведома”.

В основе затеи лежала докладная записка, которую академик Лаврентьев (он в свое время работал в ядерном центре Арзамас-16, где создавалось термоядерное оружие) направил Никите Хрущеву. Лаврентьев предполагал, что подводный взрыв 100-мегатонного термоядерного заряда способен вызвать катастрофическое цунами и нанести значительный ущерб Штатам. Как раз в это время разразился Карибский кризис и Хрущев потребовал проверить расчеты и доложить.

Теоретическими расчетами занимался отдел поверхностных явлений подводных ядерных взрывов ленинградского морского филиала ЦНИИ-12 Министерства обороны, которым руководил Николай Сунцов.

Выяснилось, что для достижения желаемого эффекта 100-мегатонную бомбу необходимо было взорвать на глубине 1000 метров. В этом случае высота океанской волны в 5 километрах от эпицентра составила бы 500 метров, а длина - около 10 километров.

Американцев спасла география. Расчеты показали: если взорвать такую бомбу у тихоокеанского побережья США - например у Сан-Франциско, то большого эффекта не будет, поскольку гористая прибрежная линия не дала бы воде далеко разбежаться. Со стороны Атлантики береговая линия пологая, однако к ней примыкают обширные прибрежные отмели. Поэтому, чтобы найти километровые глубины, подходящие для взрыва, необходимо отходить далеко в океан.

Восточное побережье США воссоздали на Ладоге

Чтобы понять, как искусственное цунами будет вести себя на мелководье, ленинградские ученые провели модельные исследования. Часть из них проводилось на берегу Ладожского озера, где в районе Приозерска (городок с населением около 20 тысяч человек), было создано подобие Атлантического побережья Соединенных Штатов с материковыми отмелями и водными акваториями. Здесь под водой взрывали небольшие устройства мощностью до 100 кг тротила. В контрольных опытах на полигоне на Новой Земле взрывы были помощнее - до 1 тонны тротила.

- Однако моделирование подтвердило скептические предположения, что материковая отмель является прекрасным фильтром, разрушающим прибойный поток, - утверждал Николай Сунцов. - Вне зависимости от мощности подводного супервзрыва в океанских глубинах реальный ущерб мог быть нанесен сооружениям и объектам на расстоянии 2, максимум 5 километров от линии воды.

На этом тема управляемого мегацунами была закрыта.

Что касается Сахарова, то испытания Царь-бомбы, за которые он по настоянию Хрущева, получил третью звезду Героя Социалистического Труда, стали последним большим оружейным проектом, в который он вкладывался без остатка. Затем его расхождения с “линией партии” становились все глубже и в 1968 году крестный отец водородной бомбы был отстранен от работы в секретном Ядерном центре Арзамас-16.

Сам Сахаров никакого отношения к проекту не имел. Фото: Архив/ИТАР - ТАСС

ВОПРОС - РЕБРОМ!

Почему создатель супероружия боролся за его запрещение?

Наверное, каждый, кто знакомился с историей Андрея Сахарова задавал себе вопрос: когда он был искренен - когда создавал супероружие или когда боролся за его запрещение? Как и почему произошел переворот в его мировоззрении? Было ли это моральное прозрение, которое заставило отказаться от почестей, привилегированного положения и материальных благ, немыслимых для простого советского человека? Или же он поддался тлетворному влиянию и изменил идеалам всего самого светлого?

“Если тебе платят так много, то что тебе еще надо...”

Ведь существует же распространенная точка зрения, которую недавно озвучил классик нашего кинематографа: если тебе платят так много денег, то чего тебе еще надо?

Надо сказать, что участникам атомного проекта платили очень хорошо. Сахаров писал: “Зарплату мы получали колоссальную, я - 20 000 тысяч рублей старыми деньгами, т.е. новыми 2000”. Напомним в в среднем по стране зарплата в 200 рублей в месяц, считалась очень хорошейю

После успешных испытаний водородной бомбы в 1953 году Сахаров и его руководитель Игорь Тамм помимо звезды Героя соцтруда получили Сталинскую премию в размере 500 000 рублей (по старому курсу). Было принято решение построить каждому из них дачу в подмосковном поселке Жуковка (то самое рублевское направление).

Сахаров повторил судьбу отца американской атомной бомбы

Вряд ли материальная сторона вопроса имела здесь хоть какое-нибудь значение. Но возможно нам легче будет понять мотивы, которые руководили Андреем Сахаровым, если мы вспомним историю американского отца “атомной бомбы” Роберта Оппенгеймера. Его жизненная траектория поразительно напоминает сахаровскую.

В 1942 году физик примкнул к “Манхэттенскому проекту” и возглавил лабораторию секретного оружия. Этот выбор был не всем по душе в американском руководстве, поскольку Оппенгеймер сочувствовал левым идеям и даже жертвовал деньги на разные либеральные проекты. Хотя и не был членом Коммунистической партии. Однако с коммунистами сотрудничали его брат, любовница - студентка Джин Тэтлок и жена Кэтрин Харрисон. Тем не менее армейское руководство “Манхэттенского проекта” считало, что именно Оппеннгеймер способен организовать 6 тысяч ученых, для совершения научного прорыва.

Говорят, 6 августа 1945 года (день бомбардировки Хиросимы), пока его коллеги с радостными воплями бегали по коридорам лаборатории, Оппенгеймер заперся в кабинете, чтобы никто не видел, как он плачет. А после создания атомной бомбы ее крестный отец делал все, чтобы затормозить проект создания американского термоядерного оружия. На посту главы Комиссии по атомной энергетике Оппенгеймер выдвигал идеи международного контроля над ядерным оружием, настаивал на прекращении гонки вооружений. В общем превратился в ренегата и отщепенца. “Здоровые силы” американского общества подвергли Оппенгеймера травле и в 1954 году в ходе судебных слушаний недавний герой нации был лишен допуска к секретным работам.

Сахаров признавался, что сильно сопереживал Опенгеймеру и его личной трагедии.И при этом видел разительные параллели между своей жизнью и судьбой Оппенгеймера.

Что оружейники знают о сделке с дьяволом

Вряд ли это случайность, что отец американской атомной бомбы и отец советской водородной бомбы отреклись от своего прошлого и предприняли шаги, которые современниками расценивались, как пренебрежение национальными интересами. Вместе люди только гриппом болеют. А с ума сходят по одиночке. Тогда почему случился такой дружный внутренний поворот у лучших оружейников мира? Сахаров много раз говорил, что главным для него и других участников группы было внутреннее убеждение, что эта работа (по созданию супероружия) необходима.

- Я не мог не сознавать, какими страшными, нечеловеческими делами мы занимались, - писал он. - Но только что окончилась война – тоже нечеловеческое дело. Я не был солдатом в той войне – но чувствовал себя солдатом этой, научно-технической. Со временем мы узнали или сами додумались до таких понятий, как стратегическое равновесие, взаимное термоядерное устрашение и т. п…

Политики и военные за первые 50 лет ХХ века развязали две мировые войны, которые унесли жизни более сотни миллионов людей. Можно ли надеятся, что прошлый опыт их остановит? Вряд ли. Мне кажется в какой-то момент ученые поняли, что этому можно положить конец, если заключить своеобразную сделку с дьяволом. Сатана получит предмет своего вожделения - невиданной силы оружие, способное уничтожить все живое на Земле. Но риск самоуничтожения удержит его от соблазна начать победоносную Третью мировую войну.

Но наверное только создатели ядерной дубины знают о том, насколько хрупким является этот договор с дьяволом и сколько слабых звеньев в этой цепи, которая удерживает его от превращения окружающего мира в ад.