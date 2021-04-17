Тайна русского Робинзона Сергея Лисицына

История Сергея Лисицына могла бы стать сюжетом для фильма наподобие «Выжившего» с Леонардо ДиКаприо. Фото: Кадр из фильма "Выживший"

Продолжение. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5.

История приключений гусара, пусть не на острове, но на диком побережье Охотского моря, известна уже полтора столетия. В далеком 1876 году вышла книга писателя Николая Сибирякова «Сергей Петрович Лисицын. Русский Робинзон». По лихости сюжета она не уступает оригиналу Даниэля Дефо. И так же как «... удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка...» выдает себя за реальные мемуары.

Неистовый гусар

Итак, если верить книге, Сергей Лисицын родился в Курской губернии около 1820 года в дворянской семье, рано потерял родителей и воспитывался доброй тетушкой. Естественно, дитя выросло избалованным, спесивым и с целым набором других нехороших качеств, которые с годами только усугублялись. Хотя были и положительные моменты - чадо было весьма неглупым и довольно развитым физически. Первое помогло получить ученую степень по математике в петербургском университете. Второе - успешно поступить в гусарский полк.

И ждала бы Сереженьку успешная генеральская карьера, но... характер, черт его побери! Карты, деньги, барышни... В общем, питательная среда для дуэльной заразы. Схватка за схваткой, отставка, снова дуэли, угроза суда и тюрьмы... Но родственники вовремя подсуетились, и Лисицын отправляется в кругосветное плавание, пока все не утихнет.

Однако гусары бывшими не бывают - и Лисицын не только умудрился вдрызг разругаться с капитаном (нахамил по пьяни), но и стал подбивать команду к бунту. На военном корабле такое карается расстрелом. Но капитан сжалился над молодым дуралеем и просто высадил его на диком берегу Охотского моря...

По следам Крузо

Милосердие или излишнюю жестокость проявил капитан - можно поспорить. Ведь ни разу в жизни не работавший бездельник резко вышел из зоны комфорта. Не с пустыми руками, правда... Капитан отсыпал от щедрот корабельных весьма немаленький набор для выживания: одеял, белья постельного и исподнего, теплой и повседневной одежды, оружия - огнестрельного и холодного, неплохого запаса продуктов - от чая до сухарей. В сундуках оказались даже золотые столовые приборы, фляги с водкой, около 3 тысяч рублей, бумага для записей и - это вообще сказка - 200 сигар! Выживай не хочу! Чем Лисицын и срочно занялся.

На Бога надейся

Как говаривали инструкторы по выживанию в любые времена: «Самое главное оружие находится у вас между ушами». Не поспоришь. За несколько месяцев проживания на берегу Охотского моря русский Робинзон методом проб и ошибок соорудил себе сносный дом, сложил печь из самодельных кирпичей, сбил грубую мебель и слепил не менее грубую глиняную посуду. Да, все не отличалось красотой, зато служило верой и правдой. Пропитание Робинзон добывал охотой (неожиданно пригодился университетский курс древней истории - отшельник смастерил пращу и лук, как у праотцов), ловил рыбку, собирал ягоды и грибы. В общем, голова работала в абсолютно правильном направлении, не позволяя погибнуть. Ну а тут еще Бог помог - ведь молиться Сергей стал гораздо больше...

Две Пятницы на неделе

Спустя полгода Лисицын нашел на берегу обессилевшего человека - им оказался спасшийся в кораблекрушении переселенец. В нескольких километрах обнаружился и сам налетевший на рифы корабль. А там - также чудом выживший 16-летний паренек, сын найденного на берегу пассажира. Трюмы же ломились от истинных сокровищ: 8 холмогорских коров, бык, 16 волов, 26 овец, две собаки, коты, запасы продуктов, инструменты, семена ячменя и ржи...

Так Робинзон обзавелся двумя Пятницами и всем необходимым для строительства полноценной колонии. Причем - с военным фортом: с корабля сняли уцелевшую пушку и немало оружия.

В итоге труд настолько облагородил Лисицына, что он превратился в настоящего христианина. А его поселение стало раем на земле. Правда, на землю обетованную совершали набеги темные силы - бандиты из соседнего Китая. Но искренние молитвы (и корабельная пушка) творили чудеса...

Спустя год, устав от набегов и изоляции, Лисицын со спутниками покинул Эдем и, дойдя до верховьев Амура, пережив еще немало приключений, вернулся в цивилизацию. Ну а спустя десять лет это был уже богатый, знаменитый и очень набожный золотопромышленник. Кстати, он нашел того самого капитана, что его высадил на пустынном берегу, и щедро отблагодарил деньгами. Более того - взял на попечение обоих его сыновей.

Типичный берег Охотского моря в районе Шантарских островов. Судя по описанию, гусар был высажен в подобном месте. Фото: Евгений САЗОНОВ

А был ли мальчик?

История, конечно, замечательная, но в ней есть одна большая тайна - существовал ли на самом деле этот удивительный русский Робинзон, рассказ о котором выдается за реальные мемуары? Очень хочется верить, что да. Но есть несколько моментов, которые сеют сомнения.

Во-первых, история очень напоминает приключения самого Крузо - от богатого стартового «капитала» для выживания до наличия классического Пятницы (даже двух), пиратов (китайские бродяги)... Даже количество кошек и собак с разбившихся кораблей почти одинаковое! Смущают и слишком литературные моменты типа высаживания на берег Лисицына с завязанными глазами (красиво, но абсолютно бесполезно) и какого-то безумного везения - коровы, припасы, товарищи, оружие падали буквально с неба.

Во-вторых, поскольку события развиваются в середине 40-х годов ХIХ века, нетрудно установить все корабли, отправлявшиеся в это время в кругосветки и проходящие через Охотское море. Таких было всего три! Но в их журналах не зафиксировано применения наказания в виде высадки на дикий берег.

В-третьих, судя по описанию береговой линии и обратному пути в цивилизацию, Лисицын попал в район Шантарских островов. Это медвежий угол Охотского моря, лежащий вдали от кругосветных маршрутов.

Наконец, судя по пассионарности, приключениям и последующему богатству, Лисицын обязан был прославиться на весь Дальний Восток. Однако нигде, кроме указанной книги, этот человек не всплывает.

Что же в итоге - Лисицына не существовало? Не совсем так. Скорее всего, как и его прототип Робинзон, русский герой - образ собирательный. В нем мы видим яркие черты как известных людей своего времени (к примеру, графа Толстого-Американца, о котором мы недавно рассказывали), так и многочисленных русских первопроходцев, старателей и географов, осваивавших Дальний Восток. Так что русский Робинзон - герой настоящий. Просто у него сотни фамилий...