Екатерина Грачева сняла замечательный фильм о первой советской антарктической экспедиции. Фото: Личный архив

Старое правило Антарктиды: женщинам здесь не место, красивым - особенно! Но Екатерина Грачева, которую более привычно видеть на экране канала «Вести 24», нежели среди белого безмолвия, неожиданно и отважно этот закон нарушила. И сняла замечательную документальную ленту к юбилею первого советского антарктического похода. А почему Екатерина назвала фильм «За отцом в Антарктиду», она рассказала в эфире совместной программы Радио «КП» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников».

То самое «селфи»: Игорь Грачев - первый русский на шестом континенте. Фото: Кадр из фильма «За отцом в Антарктиду»

Первый русский

В этом году мы празднуем не только 60-летие полета в космос, но и 65 лет открытия первой станции СССР в Антарктиде - «Мирный». А соответственно - день рождения первой советской антарктической экспедиции (1-КАЭ). Отец Екатерины Игорь Яковлевич Грачев и был ее участником. Причем - вот удивительная судьба! - именно он оказался первым русским, вообще ступившим на шестой континент! Ведь со времен Беллинсгаузена и Лазарева, открывших Антарктиду, наших экспедиций туда не было. А моряки российских шлюпов «Восток» и «Мирный» на землю не высаживались. Как же так произошло, что электромеханик дизель-электрохода «Обь» стал первопроходцем? Подвела (точнее, посодействовала) любовь к фотографии. Рано утром, когда корабль с полярниками только подошел к берегу и ждал разгрузки, Грачев потихоньку спустился по шторм-трапу на лед, дошел до земли, поставил фотоаппарат на автоспуск и сделал, говоря по-современному, селфи. О том, что рискует жизнью и лезет в пекло поперед батек (то есть капитана и руководителя экспедиции), в тот момент не думал.

Естественно, разразился грандиозный скандал. Ведь далекая земля в то время была сродни космосу, и кто должен быть первым, решалось в очень высоких кабинетах. А тут простой механик решил сделать несколько снимков и попал в историю. Попал в самом прямом смысле - первым россиянином в Антарктиде стал Игорь Грачев!

В память о нем и первой советской экспедиции Екатерина Грачева повторила весь путь отца...

Первую антарктическую трагедию успел заснять кинооператор экспедиции Александр Кочетков. Трактор ушел под воду за секунды, погубив Ивана Хмару. Фото: Кадр из фильма «За отцом в Антарктиду»

Первая жертва

Но не только история папы является лейтмотивом фильма Екатерины Грачевой. Еще один герой - к сожалению, позабытый - человек, отдавший жизнь ради освоения Антарктиды. Иван Хмара стал первым полярником, погибшим у Южного полюса. Его трактор участвовал в разгрузке оборудования. Неожиданно лед не выдержал, и машина всего за пару секунд ушла под воду. Тракторист не успел выскочить из кабины, а никто из окружающих не смог ему помочь - слишком стремительно все случилось...

Спустя столько лет режиссер фильма посетила его вдову Валентину Хмару, чтобы сказать спасибо за подвиг мужа. Ведь благодаря Ивану и подобным ему полярникам у нас есть Антарктида...

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Стартовал Международный конкурс РГО на лучшие вопросы для Географического диктанта 2021 года. Это международная просветительская акция Русского географического общества, которая пройдет уже в седьмой раз. И любой желающий сможет не только написать диктант, но и предложить свой собственный вопрос.

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ИТОГИ КОНКУРСА

65 тысяч снимков «Самой красивой страны»

Завершился прием работ на VII Фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». С 14 декабря 2020 до 5 апреля 2021 года все желающие, как профессиональные фотографы, так и любители, могли загрузить свои лучшие снимки на сайт проекта photo.rgo.ru.

Всего пришла 65 661 работа. Впервые в этом году в конкурсе участвуют видеоролики - прислано 1418 сюжетов, рассказывающих историю создания уникальных снимков.

Первыми свою оценку конкурсантам дадут 17 членов экспертной комиссии - известные фотографы и фоторедакторы. До 30 апреля 2021 года они выберут по 10 лучших работ в каждой номинации основного конкурса и по 5 - в детских номинациях. Эти снимки выйдут в финал.

С 3 по 14 мая снимки финалистов поборются за Приз зрительских симпатий: открытое онлайн-голосование пройдет на сайте конкурса photo.rgo.ru.

До конца июня 2021 года состоится заседание жюри фотоконкурса, которое определит победителей, а также обладателей второго и третьего мест в каждой номинации.