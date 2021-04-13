«Собчак, беседуя с маньяком, просто гонится за сенсацией!»: Виктория Богатырёва, сыгравшая жену Чикатило, прокомментировала скандальный эфир

Виктория Богатырёва в сериале "Чикатило". Фото: Николай ЗВЕРКОВ

В мультимедийном сервисе Okko стартовал детективный сериал «Чикатило», главную роль в котором исполнили Дмитрий Нагиев и Виктория Богатырёва. Нагиев играет маньяка, а Богатырёва - его жену.

Сейчас, после активного обсуждения интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком, мы решили расспросить Викторию Богатырёву, как она относится к подобным беседам со злодеями.

- Позиция Собчак мне не близка, я бы точно не стала использовать ее подход, - сказала КП Виктория Богатырёва. - Погоня за журналистской сенсацией – это одно, а у кино совершенно другие задачи. Кино – это прежде всего искусство, и задача режиссёра – не за сенсацией гоняться, а показывать жизнь в самых разных её проявлениях. Его цель - рассказать настоящую историю, показать уникальную конфигурацию жизненных обстоятельств, используя художественные приёмы и средства. В таком случае никакого сочувствия к преступнику не возникает, ему просто неоткуда взяться, поскольку режиссёр не ставил перед собой такой задачи. Чем больше я вникала в эту историю, тем больше возникало отвращение к этому злодею.

- Вы перед съёмками знакомились с материалами следствия по делу Чикатило?

- Не читала, и это моя принципиальная позиция. Лично мне для того, чтобы проанализировать персонажа, создать его образ, войти в роль, подобные материалы абсолютно не нужны. Фаина, жена Чикатило, не имела никакого отношения к этим убийствам. Она не знала про них и даже в страшном сне не могла себе представить ничего подобного. Поэтому я сочла изучение материалов уголовного дела излишним.

Мой персонаж - обычная женщина, которая хотела построить семью с любимым человеком. Она любила его, как умела, была ему верной и преданной женой. И, как и положено настоящей женщине, законной супруге, она как тигрица бросалась на тех, кто пытался её как-то просветить насчёт реальности. Не верила ни одному слову «обидчиков» своего мужчины, защищала его до последнего момента, до того следственного эксперимента, который провели специально для неё. Тот эксперимент опрокинул всю её жизнь: муж на её глазах подтвердил свои ужасающие преступления, и ей пришлось осознать действительность.

В сериале "Чикатило" Виктория Богатырёва сыграла жену маньяка. Фото: Николай ЗВЕРКОВ

Я легко вошла в образ, добавив легкий ростовский говор, свойственный моей героине. Немного смягчив его, я оставила лишь этакий воздушный южный флёр. Об этом мы договорились с режиссёром, что главные герои в фильме не должны сильно «гэкать».

Про Фаину крайне мало доступной информации, поэтому образ, который вы видите на экране, - это скорее все-таки плод нашей совместной творческой работы, нашей с режиссёром и с Дмитрием Нагиевым. Это скорее наша творческая интерпретация, нежели буквальное воспроизведение информации из реальных источников.

- Вы обычно красоток играете, а тут жена маньяка...

- Вы представьте себе: пандемия, все съёмки отменены, проекты отложены, заморожены. Разом у всех – у актёров, у музыкантов, у театральных групп. И вот я дома, без работы, - и вдруг такое предложение! Конечно, я очень обрадовалась.

К тому моменту я так устала от карантина, что приветствовала бы, наверное, любой проект, лишь бы прекратить это вынужденное бездействие.

Всё это движение само по себе уже было прекрасно, но когда меня утвердили в качестве главной героини, моему счастью не было предела. Дело в том, что кастинг на эту роль был весьма серьёзный, насколько я знаю.

- В фильме много советского быта: где снимали, где доставали реквизит?

- Сцены конкретно с моим персонажем снимались в Дзержинском, в реальной квартире, в жилом доме. Реквизиторы и художники по костюмам подбирали подходящие вещи. Не всегда всё удавалось найти. Для меня специально шили парик из натуральных волос. Моя стрижка – оригинальная для того времени. Сегодня это смотрится в кадре, возможно, несколько нелепо, в особенности на вьющихся волосах получается комичный эффект, однако мы хотели, чтобы всё было максимально достоверно.

Виктория Богатырёва и Дмитрий Нагиев на съёмках "Чикатило". Фото: Николай ЗВЕРКОВ

Кстати, для меня открытием явилось то, что в те годы носили такую удобную одежду. Какие-то удивительные лекала: что ни вещь, то полнейший комфорт.

Что касается советского быта, то у меня очень тёплое чувство возникло при виде посуды из моего детства. Все эти чашечки, вазочки, конфетницы… Конфеты того времени тоже, кстати, попали в кадр.

А ещё там был такой эпизод, где я как в детстве крутила мясорубку.

В принципе я бы не назвала это ностальгией. Всё, что связано с детством, обычно вспоминается с большим теплом.

Однако при всём огромном душевном отклике на весь этот советский быт, возвращаться в малогабаритную квартиру из ностальгических соображений я бы не стала.

Съёмки в этом фильме заставили меня задуматься на тему, в чём же был секрет счастья у тогдашних семей? Если рассматривать даже чисто бытовые вопросы, но вот эта вечная неустроенность, теснота, отсутствие ремонта десятилетиями, - то диву даёшься, какие сильные это были люди: несмотря на все невзгоды, они жили и славили жизнь, и были счастливы.

Но, повторюсь, пусть детские воспоминания остаются детскими воспоминаниями.