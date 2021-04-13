Федор Бондарчук пришел на похороны без Паулины Андреевой

Федор Бондарчук. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В МХТ имени Чехова состоялась церемония прощания с известным режиссером Эмилем Верником. Отдать последнюю дань уважения покойному пришли многие знаменитости. Авангард Леонтьев, Виктор Рыжаков, Владимир Машков, Федор Бондарчук произнесли трогательные слова в адрес усопшего и выказали поддержку сыновьям покойного Игорю и Вадиму, а также внуку Григорию.

Смерть Эмиля Верника стала настоящим потрясением для его близких, друзей и учеников. Они не смогли справиться с эмоциями на траурном мероприятии. Марина Зудина стояла в толпе и плакала. Не могла сдержать слез и актриса Олеся Судзиловская. Закрывая глаза за стеклами больших черных солнцезащитных очков, известная актриса бросилась на шею Игорю Вернику, чтобы выразить свои глубокие соболезнования.

"Эмиль связывал поколения в себе. Посмотрите, сколько молодых людей здесь сейчас... Тяжеловато", - произнес Федор Бондарчук. Он пришел на похороны без молодой жены Паулины Андреевой.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В марте 2021 года звезда сериала "Метод" впервые стала мамой. Она родила сына Ивана.

А совсем недавно у звездной пары случилось еще одно знаменательное событие - они наконец-таки въехали в свою элитную квартиру в центре Москвы. Роскошные апартаменты с видом на Кремль площадью более сотни квадратных метров Федор приобрел еще в 2018 году. Все это время в его хоромах в легендарном доме, построенном в 1928 году по плану архитектора Щусева, шел ремонт. Рабочие трудились не покладая рук круглые сутки.

Стоимость нового жилья Бондарчука оценивается в 80-90 миллионов рублей. В минуте ходьбы - Тверская, в пяти минутах - Красная площадь.

В доме проживали многие известные личности: Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Иван Москвин, Василий Качалов. Художник Никас Сафронов и вовсе живет этажом выше. Теперь портретист ходит на цыпочках, чтобы не разбудить Ванечку Бондарчука. "У меня замечательные соседи - этажом ниже квартира Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. У них недавно родился мальчик Иван, просили не шуметь", - делился не так давно Никас.