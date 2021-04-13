Американская разведка: Россия не желает прямого конфликта, но будет пытаться подорвать авторитет США

Впервые в современной истории американцы не только признали роль России в качестве одного из самых крупных игроков международной политики, но и многополярность нынешнего мира. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Национальная разведка США опубликовала ежегодный доклад об основных угрозах национальной безопасности. Подобного рода документ, не имеющий грифа «секретно», представляется разведывательным сообществом Конгрессу ежегодно.

В этом году аналитики дали оценку широкому спектру угроз для Штатов, «существующих на фоне пандемии COVID-19, конкуренции великих держав и быстро развивающихся технологий».

Согласно тексту доклада, главным соперником США в сфере космоса и оружия массового уничтожения остается Россия. Нашу страну американцы сочли важной угрозой для себя и в сфере кибербезопасности. Однако, главным глобальным противником американские разведчики считают сегодня Китай.

- В текущем году Москва продолжит использовать самые разные тактики, чтобы подорвать влияние США, разработать новые международные нормы партнерства, разделить западные страны, ослабить альянсы и продемонстрировать способность России влиять на события в мире в качестве крупного игрока в новом многополярном международном порядке, — говорится в докладе.

Пожалуй, впервые в современной истории американцы не только признали роль России в качестве одного из самых крупных игроков международной политики, но и многополярность нынешнего мира. Десятилетиями в Вашингтоне считали, что мир – однополярен, а главная мировая канцелярия, и главный мозговой центр расположены в американской столице.

Американцы также учитывают, что Россия продолжит развивать свои потенциалы: военный, ядерный, разведывательный, космический, высокотехнологичный и другие, действуя при этом активно на международной арене, используя свои энергоресурсы, «чтобы продвигать свою повестку и подрывать позиции Вашингтона».

Оказывается, все, чем занимается Россия, не приносит ей никакого удовольствия и пользы, если при этом параллельно не подрываются американские позиции. Неужели в Вашингтоне думали точно так же, когда наши солдаты и офицеры обнимались на Эльбе, а космонавты и астронавты - в состыковавшихся на орбите «Союзе» и «Аполлоне»?

Тональности, в которых изложены части доклада, касающиеся нашей страны, впервые за последние годы не только выдержанны, но и местами оптимистичны: «Мы ожидаем, что Москва будет добиваться прагматического сотрудничества с Вашингтоном на ее собственных условиях. И мы считаем, что Россия не желает прямого конфликта с американскими силами».

Да, на собственных условиях, не на чужих же. Надеемся, договоримся и будем плодотворно сотрудничать.