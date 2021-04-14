Юлия Савичева, Зара и Максим Дунаевский откроют «Новую звезду»

Новый сезон всероссийского вокального конкурса стартует 17 апреля

Число талантов в России неиссякаемо. И это каждый год доказывает проект «Новая звезда» (телеканал «Звезда»), в эфире которого авторитетное жюри раз за разом прослушивает свежие таланты со всех регионов страны.

«Новая звезда — 2021» приросла и Донецкой народной республикой. К 85 участникам шоу, представляющих 85 регионов России , добавится и представитель Донецка — артист Владислав Скульский.

Правила остались прежними: каждый субъект России представляет вокалист, группа или дуэт. Он может быть неизвестен широкой аудитории, а может быть совсем наоборот. Оценивают таланты опытнейшие члены жюри: Максим Дунаевский, Юлия Савичева, Зара, Роман Емельянов и Юрий Николаев. Ведет проект Оскар Кучера. Обещается, что в этом году вокальное разноцветье будет особенно красочным и насыщенным.

- Зрители услышат богатство этнических мотивов в голосах участников, - уверяет Максим Дунаевский. - Во всем мире этнические мотивы очень ценятся: они обогащают музыку. И если это правильно создается, работают хорошие аранжировщики, а сами исполнители понимают, что они делают, то это очень красиво и всегда интересно.

Главный приз — 1 миллион рублей, который можно потратить на творческую реализацию — получит тот, кто завоюет уважение зрителя. С самого начала конкурса будет открыто голосование за участников. И публика сможет справедливо поддержать любимчиков с помощью СМС (голосование длится ровно сутки после каждого выпуска — с одного номера можно отправить не более 20 сообщений за участника).

Кстати, одновременно со стартом нового сезона начнется отбор заявок для «Новой звезды — 2022». На официальном сайте конкурса и его странице в соцсетях можно будет заполнить анкету для участия в проекте.

«Новая звезда», «Звезда», суббота, 22.30