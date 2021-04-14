Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Телевизор14 апреля 2021 1:10

Юлия Савичева, Зара и Максим Дунаевский откроют «Новую звезду»

Новый сезон всероссийского вокального конкурса стартует 17 апреля
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
КомментироватьОставить комментарий
Новый сезон всероссийского вокального конкурса стартует 17 апреля

Новый сезон всероссийского вокального конкурса стартует 17 апреля

Число талантов в России неиссякаемо. И это каждый год доказывает проект «Новая звезда» (телеканал «Звезда»), в эфире которого авторитетное жюри раз за разом прослушивает свежие таланты со всех регионов страны.

«Новая звезда — 2021» приросла и Донецкой народной республикой. К 85 участникам шоу, представляющих 85 регионов России , добавится и представитель Донецка — артист Владислав Скульский.

Правила остались прежними: каждый субъект России представляет вокалист, группа или дуэт. Он может быть неизвестен широкой аудитории, а может быть совсем наоборот. Оценивают таланты опытнейшие члены жюри: Максим Дунаевский, Юлия Савичева, Зара, Роман Емельянов и Юрий Николаев. Ведет проект Оскар Кучера. Обещается, что в этом году вокальное разноцветье будет особенно красочным и насыщенным.

- Зрители услышат богатство этнических мотивов в голосах участников, - уверяет Максим Дунаевский. - Во всем мире этнические мотивы очень ценятся: они обогащают музыку. И если это правильно создается, работают хорошие аранжировщики, а сами исполнители понимают, что они делают, то это очень красиво и всегда интересно.

Главный приз — 1 миллион рублей, который можно потратить на творческую реализацию — получит тот, кто завоюет уважение зрителя. С самого начала конкурса будет открыто голосование за участников. И публика сможет справедливо поддержать любимчиков с помощью СМС (голосование длится ровно сутки после каждого выпуска — с одного номера можно отправить не более 20 сообщений за участника).

Кстати, одновременно со стартом нового сезона начнется отбор заявок для «Новой звезды — 2022». На официальном сайте конкурса и его странице в соцсетях можно будет заполнить анкету для участия в проекте.

«Новая звезда», «Звезда», суббота, 22.30

О РАЗНОМ