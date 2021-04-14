«Хожу через адскую боль»: Тяжелобольную экс-жену Аршавина выписали из больницы

Алису Аршавину выписали из больницы. Фото: кадр видео.

За последние недели бывшей жене футболиста Андрея Аршавина пришлось немало пережить. Алиса Аршавина почти лишилась носа из-за тяжелого аутоиммунного заболевания, затем угодила на больничную койку из-за перитонита. После тяжелой операции несколько дней провела в коме, затем долго восстанавливалась. И вот теперь 38-летняя Алиса, наконец, выписалась домой, хотя по-прежнему чувствует себя очень плохо. Медики отпустили ее домой под собственную ответственность.

По словам Аршавиной, главное, что ее сейчас беспокоит, это пролежни, которые образовались, пока она лежала в коме. На восстановление уйдет несколько месяцев.

- Они заживают, но долго из-за сепсиса, - рассказала Алиса «СтарХиту». — Я еще умудряюсь возить детей в садик и в школу, несмотря на адскую боль в кроссовке. Ну хоть шов почти не болит, бандаж можно не носить. В ближайшее время сдам кровь и биопсию на пролежень, при правильном режиме восстановление займет от 6 до 8 месяцев.

Алиса надеется, что новая пластическая операция поможет ей восстановить нос. Фото: Инстаграм.

На фоне этих проблем беда с изуродованным носом отодвинулась на второй план, хотя женщина признается: она с трудом может смотреть на себя в зеркало. Алиса надеется, что новая пластическая операция поможет ей восстановить внешность, но пока она не в состоянии ее сделать.

- Нос и скулы все больше деформируются, это очень удручает, - говорит бывшая жена футболиста. - А до пластики еще далеко, так как плохие анализы и в принципе самочувствие. Слабость, астения... Нога, живот, лицо — куда ни глянь, везде прилипли тяжелые и долгие болезни.

Алиса воспитывает троих детей: двое старших появились в ее первом браке, младшую дочь Есению она родила от Андрея Аршавина. По словам женщины, экс-супруг никак не участвует в судьбе дочки, только переводит ей алименты. А вот первый муж Алисы, отец старших детей, очень поддержал ее в трудной ситуации – и морально, и материально.

Алиса уверяет, что лишилась носа из-за аутоимунного заболевания. Фото: кадр видео.

Сейчас Алиса борется за то, чтобы ее с детьми не выселили из дома. Андрей и его мать Татьяна Аршавина отсудили особняк, в котором сейчас живет экс-супруга спортсмена. Дом площадью в 300 квадратных метров, расположенный в посёлке Коломяги под Санкт-Петербургом, по документам принадлежит матери футболиста. Алиса же настаивала на том, что особняк - совместно нажитое в браке имущество. Год назад Татьяна Аршавина подала иск о выселении бывшей невестки и внучки. Заседания регулярно переносились из-за пандемии COVID-19, однако в итоге суд встал на сторону Татьяны Аршавиной. Теперь бывшая свекровь настаивает на том, чтобы дом был освобожден. Мама футболиста уверена, что Алиса намеренно преувеличивает тяжесть своей болезни, чтобы разжалобить суд и отсрочить выселение.

- Она раньше о детях вообще не думала. Только о себе. Мол, ей можно все что угодно, а отвечать не придется. Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы — не я, а провидение, - рассказала Татьяна Аршавина в одном из интервью.