В Великобритании украли самого большого кролика в мире

У Аннет нет ни малейшего представления, куда мог убежать ее длинноухий питомец Фото: twitter.com

Домашнего кролика по кличке Дариус в Великобритании знают многие: представители Книги рекордов Гиннеса, осмотрев, взвесив и измерив домашнего питомца, подтвердили, что он является самым большим в мире.

Длина этого кролика достигает 1 м 29 см, а вес – почти 16 кг.

Как только жители местечка Стоултон в графстве Вустершир прознали про уникальное животное, то почти каждый день приходили к его 68-летней владелице Аннет Эдвардс, чтобы хоть одним глазком посмотреть на рекордсмена, а, если повезет, то и сфотографироваться с ним на память.

Но на днях Аннет сообщила печальную новость – кролик исчез. Утром она пришла к вольеру, установленному в саду, где он жил, но клетка оказалась пустой, передает Le Parisien.

«Моего ушастика невозможно никем заменить, - написала Аннет. – Каждое животное уникально. А у моего кролика еще и очень милый характер, плюс он слишком доверчивый».

У Аннет нет ни малейшего представления, куда мог деться ее длинноухий питомец. Она не исключает, что его могли украсть с целью разведения потомства.

И на всякий случай предупреждает: Дариус уже стар и вряд ли ему будут интересны крольчихи. Его возраст - 11 лет. Также кролик требует особого внимания, например, ему нужно соблюдать специальную диету.

Хозяйка объявила вознаграждение в размере £1000 (примерно 106 тыс. рублей) тому, кто найдет и вернет ей ее кролика.

Местные полицейские также призывают граждан помочь в поиске рекордсмена. Стражи порядка уже опросили всех соседей, но пока не нашли ни малейшей зацепки в деле.

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