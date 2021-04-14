Британцы оказались недовольны слишком подробным освещением смерти принца Филиппа

Недовольство граждан сказалось на рейтинге вещателей Фото: REUTERS

Изменение в графике вещания, вызванное смертью супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа, вызвало бурю возмущения среди жителей Великобритании.

Телерадиокорпорацией BBC было получено свыше 100 тысяч жалоб, что стало своеобразным рекордом, сообщил The Guardian.

9 апреля, в день смерти принца Филиппа, ряд теле- и радиокомпаний в Великобритании изменили график своих передач с тем, чтобы по возможности осветить жизнь и достижения ушедшей из жизни особы королевской крови. Многие зрители и слушатели остались недовольны таким подходом, поскольку лишились доступа к своим любимым передачам. Например, к реалити-шоу «Лучший повар Америки» и телесериалу «Жители Ист-Энда».

Недовольство граждан сказалось на рейтинге вещателей: канал BBC One в день смерти потерял 9% зрителей, а BBC Two – около 65%. Впрочем, эта телекомпания оказалась не единственной пострадавшей из-за перемен в графике вещания – основной конкурент BBC, канал ITV вечером 9 апреля не досчитался 60% поклонников.

Среди тех, кто обратился в BBC с жалобами на слишком подробное освещение жизни усопшего, оказались и достаточно известные люди. Например, политик и журналист Крис Маллин, заявивший, что телеканал совершает ошибку, говоря о принце Филиппе «в северокорейском стиле».

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