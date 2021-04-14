Особняк из «Крестного отца» снова выставлен на продажу

Роскошная резиденция построена в Лос-Анджелесе в 1927 году

Дом, в интерьерах которого снимался культовый фильм «Крестный отец», когда-то принадлежал медиамагнату, считающимся в США отцом желтой прессы, Уильяму Хёрсту.

Нынешний его владелец, Леонард Росс вот уже 15 лет пытается этот дом продать. И теперь он делает это с удвоенной силой потому, что компания, которой владел Росс, в 2019 году обанкротилась. Росс должен кредиторам более 52 млн. долларов, сообщает Capital.

Роскошная резиденция построена в Лос-Анджелесе в 1927 году. Она расположена на участке площадью 1,4 га, на котором стоит дом площадью 2800 кв.

В настоящее время он используется как отель, в нем есть 18 номеров, 25 ванных комнат, бассейн, кинозал и ночной клуб. По самым скромным подсчетам, особняк может вместить порядка 400 гостей.

В 2016 году за элитную недвижимость риэлторы просили $185 миллионов, в 2020 году - $125 миллионов. Сейчас за особняк просят $89 миллионов.

Этот дом часто использовали режиссеры для съемок художественных фильмов. Больше всего он известен по картине «Крестный отец»: здесь жил Джек Вольц. Именно в этом доме Вольц нашел в своей кровати отрубленную голову лошади.

Также здесь снимали и «Телохранитель», в котором главные роли сыграли Уитни Хьюстон и Кевин Костнер. По сценарию, в особняке жила главная героиня.

Отель пользовался особой популярностью у четы Кеннеди: будущий американский лидер в 1953 году провел здесь медовой месяц вместе со своей молодой женой Жаклин.