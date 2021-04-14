Киллер, застреливший вора в законе в элитном фитнес-центре Москвы, на родине уже сидел за убийство

На родине в Азербайджане задержанный отсидел за убийство собственной сестры Фото: Оперативная съемка

В Москве минувшей ночью задержали подозреваемого в убийстве 40-летнего вора в законе Али Гейдарова, известного в криминальных кругах как Алика Рыжего.

Напомним:

- Днем в понедельник киллер подкараулил авторитета в фитнес-центре элитного жилого комплекса «Алые паруса».

- Гейдаров в этот момент стоял на беговой дорожке. Убийца несколько раз выстрелил ему в спину, спрятал пистолет (это был австрийский «Глок») в сумку и скрылся.

- Убийство сняли установленные в спортивном зале видеокамеры.

Покинув территорию ЖК (к слову, на всех выездах из «Алых парусов» шлагбаумы и охрана), он сел в обычный городской автобус и доехал на нем до метро «Сокол». «Глок» мужчина оставил в автобусе. От метро уехал на такси.

Как сообщают источники в следствии, задержан 37-летний уроженец Азербайджана, который проживал в Москве без регистрации. Спецназ ворвался в квартиру на столицы, которую снимал азербайджанец.

- Установлено, что за несколько недель до убийства этот мужчина снял квартиру в «Алых парусах» и следил за передвижением Гейдарова, - рассказывает источник. - Гейдаров регулярно посещал фитнес-центр на территории ЖК, при этом на время занятий спортом отпускал телохранителя. Киллер так же купил абонемент в этот спортклуб и ждал удобного момента для нападения.

Убитый Алик Рыжий (он же Альберт Питерский)

Также стало известно, что на родине в Азербайджане задержанный отсидел за убийство собственной сестры.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, убийство Али Гейдарова связывают с войной, которую несколько криминальных группировок ведут за влияние над торговцами, которые привозят из стран СНГ фрукты и овощи на столичный рынок «Фуд Сити». «Отступные», которые выплачиваются бандитам, по слухам, составляют сотни миллионов рублей в год.

При этом Гейдаров стал уже третьим за последние пять лет азербайджанским вором в законе, который был убит из-за дел вокруг рынка. В 2016 году был застрелен «законник» Ровшан Ленкоранский, в 2020-м - Лоту Гули.

Задержанного азербайджанца сейчас допрашивают. Главный вопрос: кто ему заказал убийство Али Гейдарова.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Это не профессионал. Но он намерено не прятал лица»

- Это не профессиональный киллер, а просто человек, который имеет навыки стрельбы, - рассказал «КП» после просмотра видео убийства в фитнес-центре в «Алых парусах» криминалист Михаил Игнатов, подполковник милиции, в 90-е служивший в московском РУБОПе (Региональное управление по борьбе с организованной преступностью). - Профессионал - это киллер, который убивает с 200-300 метров. Но это очень дерзкий человек, бесстрашный. Вы заметили - он даже не прятал лицо от камер. Думаю, что это было намерено. Это послание другим претендентам на раздел теневого рынка вокруг «Фуд Сити».

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В ходе совместной работы следователей столичного главка Следственного комитета, сотрудников ФСБ России и уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве в короткий срок установлены личность и местонахождение подозреваемого в убийстве 40-летнего вора в законе Али Гейдарова (подробности)