Геннадий Онищенко - о запрете полётов в Турцию и Танзанию: С возрастом надо больше думать как отдыхать в свой климатической зоне!

Экс-главсанврач, академик РАН - в программе «Коридоры власти с Александром Гамовым» на Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство России объявило о приостановке с 15 апреля до 1 июня полетов в Турцию. Как объясняют в оперативном штабе по коронавирусу – чтобы предупредить завоз и распространение новых штаммов инфекции COVID-19, которые свирепствуют в этой стране.

Для миллионов российских туристов и любителей восточного сервиса – особенно в начале самого жаркого сезона отпусков – это решение стало неприятным событием. Куда же теперь лететь? – задаются вопросом наши соотечественники.

- Если вам обязательно хочется куда-то полететь - летите на Камчатку, - советует Геннадий Онищенко.- Там гейзеры бьют. Действительно, зачем обязательно стремиться куда-то за рубеж? В нашей эволюции за последние семь миллионов лет…

- Вы точно подсчитали?

- …не было периода, когда мы проходили стадию перелетных птиц. И как-то выживали. Чего сейчас-то всполошились? В этом году, да и не только в этом, я бы вообще желал нашим гражданам больше присмотреться к своей стране. У нас даже для перелетов есть более длительные расстояния, если у кого-то этот инстинкт уже развился.

- То есть по кругу летать можно?

- Зачем – по кругу? Перелет до Хабаровска – порядка 6-7 часов. До Владивостока – на час больше. До Камчатки – 10. Вот и летайте, если вам так хочется.

Но отдых не в перелете.. Отдых в рациональном использовании той климатической зоны, в которой вы живете. И с возрастом необходимость оставаться в этой зоне комфорта, к которой ваш организм адаптирован полностью, является главной.

Не будем нервничать по поводу Турции. То есть по поводу временных запретов на отдых на турецком берегу. Ее надо забыть.

- И Танзанию тоже?

- Я потратил много энергии, силясь вспомнить, кто из моих знакомых посетил Танзанию. Видимо, это пока еще достаточно выраженная экзотика, которая касается не многих, в отличие от Турции, куда наши соотечественники выезжают просто миллионами. Но сегодня там неблагоприятная эпидемическая ситуация.

- Но морской бриз, который веет на курортах Турции и Танзании, весьма полезен, не правда ли? Мы из воды вышли же.

- Совершенно верно – согласно теории происхождения видов Чарльза Дарвина. И в своей личной эволюции мы повторяем этот путь от начала до конца. Но за более короткое время.

Да, отдых на море очень эффективен. Ну, так у нас, в нашей стране, моря с избытком, в том числе и в южных широтах. Причем, можно даже не лететь, а на собственной машине уехать в Крым. Или на то же Черноморское побережье Краснодарского края. Или даже в Абхазию. Тем более, что сейчас дороги мы привели в порядок. И, пожалуйста, наслаждайтесь и штилем, и волнами.

- А можно добраться по железной дороге – в тот же Крым, заодно полюбоваться на чудо техники – Керченский мост.

- Железной дорогой ехать еще более комфортно и спокойно.

Кому здоровье не позволяет менять климатические зоны - пожалуйста, есть замечательное Подмосковье, дома отдыха в каждой области. Для любителей истории - Золотое кольцо и русский северо-запад. Прекрасные места на Волге!

Здесь я бы сделал упрек не только нам, отпускникам, но и нашему Ростуризму, который выполняет роль турко-египетского министерства для выкачивания денег россиян, которых просто зазывают ехать в эти страны.

Два дня вижу по телевизору, как говорят: если вы взяли путевку в Турцию, то лучше поезжайте в Египет. Вместо того, чтобы интересно рассказать, где у нас в России есть прекрасные места для отдыха. За последние два десятилетия мы очень серьезно подняли экономику Турции, вывозя туда деньги, не требуя от своего правительства и соответствующего ведомства наладить сервис в своей стране.

- На Кавказе, например? Тоже ведь экзотика?

- Кавказские Минеральные воды – прекрасное место! Замечательный климат, неописуемые красоты природы, чистый воздух, целебная минеральная вода, приветливый народ с оригинальной культурой – что может быть лучше? Думаю, там не затоскуете по турецкому «все включено».

- У турок сервис на высоком уровне, а цены – приемлемые.

- Да, пожалуй, нашему Ростуризму было бы неплохо повстречаться с антимонопольным ведомством и использовать возможности регулирования цен в соответствии с уровнем сервиса. И, умерив жадность пока еще не очень развитого нашего сервиса, который живет одним днем - хапнуть, привести его в разумное соответствие, конечно, без потерь для предпринимателей. Может, выработать для них программу помощи.

- А запрет на полеты в Турцию поможет нашей стране в борьбе с коронавирусом?

- Это называется «бить по оглобле». Хватит уже употреблять этот термин - побороть. Пора уже от этого сладкого наркотика «борьбы» уходить. А то ведь очень удобно «бороться», ничего не делая, не думая об экономике. А что получат наши дети в результате невыполнения «громадья» экономических планов?

Вирус стал уже достаточно понятной инфекцией, которую научились преодолевать. Просто надо всем массово привиться. А этот вопрос почему-то отошел на второй план. И напрасно! Вот чем сегодня надо активно заниматься.

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