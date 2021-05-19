Реабилитация после COVID-19: мнение эксперта из «Красной зоны»

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Однако многие люди уже перенесли заболевание, а некоторые могут с ним столкнуться в будущем. Поэтому довольно остро стоит вопрос последствий COVID-19 и минимизации их вреда на организм.

О том, что приносит с собой заболевание, мы поговорили с неврологом Виталием Владимировичем Ковальчуком, профессором, доктором медицинских наук.

- Как коронавирус влияет на нервную систему?

- Коронавирус оказывает многогранное негативное влияние на нервную систему. Он может приводить как к тяжелым заболеваниям центральной и периферической нервной системы, так и к более частным, но часто ярко выраженным и длительным неврологическим, психоэмоциональным, когнитивным расстройствам.

- Случаются ли изменения в головном мозге после коронавирусной инфекции?

- К сожалению, они широко распространены.

К достаточно редким можно отнести менингиты и энцефалиты, лейкоэнцефалопатию, синдром Гийена-Барре и некоторые другие.

А наиболее часто мы видим в постковидном периоде - сосудистые заболевания головного мозга. Это инсульты и хроническая ишемия головного мозга. Причем, как показывает и мировой опыт, и собственные наблюдения, инсульты на фоне COVID-19 протекают сложнее, приводят к более тяжелой инвалидизации, а проявления хронической ишемии мозга у пациентов с COVID-19 усугубляются.

- Каков механизм действия нейропротекторов в устранении неврологических осложнений после COVID-19?

- Первостепенную роль в обеспечении эффективной терапии играет грамотный выбор препаратов. Они должны влиять на основные механизмы развития неврологических и нейрососудистых нарушений, прогрессирующих или развивающихся на фоне COVID-19.

Для этого врачи могут прибегать к помощи нейроцитопротекторов, но необходим тщательный выбор конкретного препарата в данной ситуации. Говоря о воздействии, которое должен оказывать такой препарат, нужно понимать механизмы развития поражения нервной системы при COVID-19.

Первостепенную роль в развитии поражения центральной нервной системы, особенно при COVID-19, играет нарушение микроциркуляции. Речь идет о нарушении кровообращения по самым мелким сосудам, от деятельности которых всецело зависит кровоснабжение органов и тканей. В том числе - тканей головного мозга. И, что крайне важно, нарушение микроциркуляции первично для нарушений деятельности нервной системы. Поэтому нужно выбирать препарат, непосредственно влияющий на микроциркуляцию.

Существует еще один фактор развития патологии нервной ткани - эндотелиальная дисфункция, т.е. поражение внутренней стенки сосудов. Она приводит к серьезным нарушениям кровообращения и кровоснабжения, в том числе тканей головного мозга. И поэтому внимание следует обратить на эндотелий-протективные препараты.

Кроме того, нейроцитопротектор при терапии пациентов с неврологическими нарушениями, особенно протекающими на фоне COVID-19, должен оказывать антиоксидантный и энергетический эффекты.

Имеем ли мы в своем арсенале препарат, который полностью отвечает перечисленным требованиям? К счастью, да. Это депротеинизированный гемодериват крови телят, и это серьезный препарат, влияющий на разнообразные механизмы развития нарушений нервной системы. Серьезность механизмов действия данного препарата не вполне позволяет представлять сейчас его торговое название и рекламировать его в СМИ. При этом необходимо отметить высокий уровень безопасности препарата, депротеинизированный гемодериват крови телят практически не приводит к возникновению каких-либо нежелательных явлений.

Подтверждением высокого уровня эффективности и безопасности депротеинизированного гемодеривата крови телят могут служить результаты исследования, проведенного нами в Центре реабилитации больницы № 38 им. Семашко в Санкт-Петербурге, которая с 1 мая 2020 года функционирует полностью в рамках «Красной зоны».

В данном исследовании приняли участие 440 пациентов с разной степенью выраженности развившихся на фоне COVID-19 как пневмонии, так и неврологических нарушений.

Согласно результатам, применение депротеинизированного гемодеривата крови телят в статистически значимой степени помогает повышению эффективности комплексной терапии пациентов с неврологическими и нейрососудистыми заболеваниями, протекающими на фоне COVID-19.

Данный препарат способствует уменьшению выраженности астении, помогает возвращать пациентов к привычной для них повседневной жизнедеятельности, оказывает благоприятное влияние на сон, память, концентрацию внимания и качество жизни пациентов в целом.

- Как коронавирус влияет на память, внимание?

- У пациентов после COVID-19 нередко появляются расстройства когнитивных функций, в том числе нарушения памяти и концентрации внимания. Чаще всего данные явления проявляются в легкой степени, но в ряде случаев мы видим и достаточно тяжелые нарушения интеллектуально-мнестических функций.

- Вызывает ли коронавирус астению, депрессию?

- Да, это извечные спутники пациентов с коронавирусной инфекцией.

Одним из наиболее частых последствий COVID-19 является чрезвычайно сильная астения, выраженность и длительность которой не характерны для обычных ОРВИ.

Астении свойственны повышенный уровень утомляемости, достаточно резкие перепады настроения, утрата способности к длительному умственному и физическому напряжению. Основным отличием астении от обычного переутомления является невозможность восстановления сил ни после отдыха, ни в результате смены деятельности. И важно отметить, что это весьма опасная ситуация, которую нельзя оставлять без внимания. Неоказание своевременной помощи может привести к развитию различных психоэмоциональных и органических нарушений. Среди последних наиболее опасна нейроциркуляторная астения, поскольку данное состояние грозит развитием инфаркта миокарда у людей молодого и среднего возраста.

При лечении астении важен комплексный подход к ведению пациентов и грамотный выбор лекарственных средств. Согласно результатам проведенного нами исследования, ярким примером подобного выбора является применение депротеинизированного гемодеривата крови телят для купирования астении и возвращения человека к обычной повседневной жизнедеятельности, осуществляемой легко и комфортно.

Говоря о депрессии и других психоэмоциональных расстройствах на фоне и после COVID-19, надо сказать, что мы чаще встречаем неврозы, неврозоподобные состояния, сенестопатические, ипохондрические, фобические, психовегетативные и психастенические нарушения, а также тревожно-депрессивные состояния и нарушения сна, в то время как депрессия встречается значительно реже.

- Как надо работать с последствиями COVID-19?

- Ведение пациентов, перенесших COVID-19, должно быть комплексным, охватывающим различные сферы жизнедеятельности человека. Основные направления терапии - медикаментозная терапия, физическая реабилитация, психотерапия, с учетом поведенческих особенностей.

- Каких осложнений опасаться после болезни?

- К сожалению, осложнения разнообразны и могут касаться деятельности различных систем и органов организма пациента.

Это, например, респираторные осложнения, касающиеся структуры легких и функции дыхания, а также неврологические, когнитивные, психоэмоциональные нарушения (часто мы видим астению, депрессию, тревогу).

Возможным тяжелым осложнением COVID-19 являются тромбоцитарные нарушения и нарушения свертывающей системы крови, что, в свою очередь, может приводить к тромбообразованию в сосудах различных органов.

- Какую реабилитацию необходимо пройти после болезни?

- Своевременная и грамотная реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, - залог успеха их восстановления и выздоровления.

Реабилитация должна включать в себя следующие направления:

• постуральная коррекция (правила позиционирования пациентов);

• ранняя мобилизация (обеспечение движений);

• нутритивная (питательная) поддержка;

• восстановление и повышение устойчивости к нагрузкам и к гипоксии;

• общая лечебная физическая культура с постепенным увеличением нагрузок;

• нормализация психоэмоционального состояния;

• социальная реабилитация;

• медикаментозная терапия;

• дыхательная реабилитация.

Дыхательная реабилитация (гимнастика), конечно, необходима, но к ее проведению надо подходить взвешенно.

К сожалению, нередко можно слышать от специалистов ошибочные рекомендации следующего характера. Надувание шариков, резиновых мячей, игрушек, выдувание воздуха через трубочку в воду. На самом деле данные упражнения именно у пациентов, перенесших пневмонию на фоне COVID-19, могут способствовать значительному повышению внутрилегочного давления со всеми вытекающими негативными последствиями.

Нередкая рекомендация - проведение динамических дыхательных упражнений. Это дополнительные движения руками во время вдоха и выдоха, наиболее частой рекомендацией является поднимание и разведение рук во время вдоха и опускание и сведение рук во время выдоха.

Однако у пациентов с пневмонией на фоне COVID-19 основная цель упражнений - улучшение дренирования легких и профилактика возникновения плевральных связок, для чего целесообразно выполнение мобилизации грудной клетки и заблокированных вследствие спазма межреберных мышц ребер. Для этого применяется техника парадоксального дыхания. Она предполагает, напротив, во время вдоха опускание и сведение рук, т.е. движения, способствующие уменьшению объема грудной клетки, а во время выдоха – поднятие и разведение верхних конечностей, что, безусловно, для большинства людей не очень привычно.

Подводя итог, нужно сказать, что ведение пациентов с неврологическими последствиями COVID-19 - процесс многогранный, основанный на своевременном и адекватном применении как лекарственных средств, так и различных методов физической реабилитации.