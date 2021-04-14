«Это вам не свадьба в Норильске»: Собчак в бикини провела корпоратив на Мальдивах

Ксения Собчак не скрывает, что зарабатывает на корпоративах миллионы. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак не скрывает, что львиную долю ее доходов составляют гонорары от корпоративов. Телеведущая охотно соглашается вести праздники для состоятельных людей – будь то свадьбы или юбилеи. Пару недель назад Ксения отработала на мероприятии в Дубаи, похваставшись снимками богатого застолья в Инстаграме. А на этой неделе и вовсе улетела в командировку мечты – на Мальдивы.

- Мое лицо, когда я осознала, что командировка всего три дня, но на Мальдивах, - подписала Собчак снимок, на котором она позирует с изумленно распахнутыми глазами.

Когда весь мир из-за пандемии коронавируса закрыт на карантин (накануне Россия прервала авиасообщение с Турцией и Танзанией), богатые и знаменитые устремились на Мальдивы. Лететь туда долго и дорого, останавливаться в местных пятизвездочных отелях – и того дороже, но толстосумов это не останавливает. Личность состоятельного заказчика, решившего устроить праздник на одном из островов в Индийском океане, Собчак не разглашает. Но очевидно, что его размах поразил даже многое повидавшую Ксению.

- Храни Господь успешных и удачливых людей, которые отмечают юбилеи-свадьбы в таких прекрасных местах. И тем, кто говорит «лететь долго на два дня», могу ответить только: «вы просто не вели свадьбу в Норильске, вам не с чем сравнивать», - пошутила телеведущая, поделившись в Инстаграме своим снимком на палубе яхты. Фото запечатлело Собчак в белоснежном платье на фоне тропического пляжа и красивого заката.

Пост Ксении ожидаемо вызывал шквал откликов ее подписчиков. «Норильск сейчас удивился. ачОтаковато. Нормальные свадьбы в Норильске», «Даже как-то обидно за Норильск сейчас стало», «Корпоративы - ее хлеб! Она же работает и зарабатывает на богатых, чтобы достойно жить», «На Мальдивы нищеброды и неудачники вряд ли попадут. Смысл в этом», «Не будет господь хранить этих людей. Потому что, как бы банально это не звучало, честным путем невозможно заработать деньги на такие свадьбы», - пишут фолловеры в комментариях.

Судя по всему, большую часть своей командировки Ксения провела в бикини. Телеведущая похвасталась накачанным прессом, снявшись в зеленом микро-купальнике. 39-летняя Собчак сделала селфи с открытым ртом и с алой помадой на губах.

- За что я люблю Инстаграм: Слетал на два дня в командировку, а фото теперь на месяц, - поделилась Ксения.

Пока Собчак зарабатывала на Мальдивах, ее муж Константин Богомолов оставался дома в Москве. Режиссер один, без жены посетил траурное мероприятие – похороны артиста Эмиля Верника.

Телеведущую не раз критиковали за то, что она кичится своим богатством. В ответ на упреки Ксения обычно отвечает, что она хорошо зарабатывает и может себе позволить траты, которые и не снились среднестатистическому россиянину.

- Почитайте Форбс. Рекламные контракты и корпоративы приносят хорошую прибыль, - как-то ответила телеведущая на колкости в Инстаграме.

Напомним, в рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет Ксения занимает пятое место. По версии Forbes, телеведущая зарабатывает 5,5 миллиона долларов в год. На ее Инстаграм подписаны более 8 миллионов человек. Только за один рекламный пост на своей странице Ксения берет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.