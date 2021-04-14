Разбитое сердце Полины Гагариной заставило телезрителей рыдать

«Есть песни, которые летят над землей», - поделилась впечатлениями о романсе Полина Гагарина Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Такое впечатление, что это песня из далекого прошлого, когда важны были и слова, и музыка, и чувства», - пишут в соцсетях поклонники Полины Гагариной. Романс, в котором оплакивается ушедшая любовь, покорил слушателей еще год назад. «Ты не целуй мои воспоминания, / Не обещай надежды без любви, / Моих ночных обид щемящее мерцание / Ты не терзай, не береди души…» - умоляет лирическая героиня.

Автор хватающего за душу текста - поэт Михаил Гуцериев, музыку написал Вадим Усланов. Сначала появилось лирическое видео, набравшее более 4 млн просмотров, потом был снят клип с участием Ларисы Удовиченко, Наталии Антоновой, Александра Дьяченко, Татьяны Черкасовой и Сергея Горобченко, который посмотрели более 2,5 млн раз.

Под «Ты не целуй» в шоу «Ледниковый период» катались Александр Энберт и Ольга Кузьмина — на съемках Полина Гагарина исполнила свой хит вживую. Этот номер был назван одним из самых ярких за весь сезон телешоу. А теперь песня получила новую жизнь в качестве главной музыкальной темы во втором сезоне сериала «Осколки», стартовавшем на канале «Россия 1».

«Есть песни, которые летят над землей, есть стихи, которые заставляют остановиться и помолчать. Я считаю, что эта песня останется навсегда, потому что она попала в сердце», - поделилась впечатлениями о романсе Полина Гагарина.

За «Ты не целуй» Михаил Гуцериев удостоился диплома телефестиваля «Песня года-2020», а также был признан победителем в номинации «Поэт года» на ежегодной Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2020».